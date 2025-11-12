प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटते ही सीधे दिल्ली स्थित लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे हैं. यहां वह लाल किले के पास हुए बम धमाके में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे. पीड़ितों से मिलने के बाद पीएम मोदी एक अहम सुरक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे.

धमाके में 12 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए लोक नायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भूटान दौरे से लौटते ही पीएम मोदी पहुंचे अस्पताल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (12 नवंबर) भूटान दौरे से लौटने के तुरंत बाद एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने वहां जाकर घायलों से मुलाकात की और उनकी हालत के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली.

अमित शाह पहले ही कर चुके हैं मुलाकात

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमाके के कुछ देर बाद ही अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने घायलों का हालचाल लिया और अधिकारियों को इलाज में किसी भी तरह की देरी न करने के निर्देश दिए थे.

पीएम मोदी बोले- “सरकार हर संभव मदद करेगी”

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है. उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है और जांच एजेंसियां घटना के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी हैं.