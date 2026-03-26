PM मोदी के नोएडा दौरे से पहले पहुंच गई SPG, पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट घेरे में लिया

केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से नोएडा को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. उससे पहले पुलिस अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. लगातार सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) ने बुधवार (25 मार्च, 2026) को ही एयरपोर्ट को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है.

एसपीजी कमांडो कर रहे कड़ी निगरानी

सुरक्षा घेरे में लेने के बाद एसपीजी ने एयरपोर्ट के अंदर बिना परमिशन के जाने वालों पर रोक लगा दी है. एसपीजी कमांडो एयरपोर्ट के अंदर सभी रास्तों और लोगों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं. दरअसल उद्घाटन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र के दिग्गज नेता, वीवीआईपी, वीआईपी, सांसद और कई विधायक शामिल होंगे.

24 घंटे अधिकारियों की पैनी नजर

प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल और अन्य की सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट और उसके आस-पास के क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने जेवर, यमुना एक्सप्रेस-वे, जीरो पांइॅट आदि पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाते हुए निगरानी बढ़ा दी है. अधिकारियों की मानें तो कंट्रोल रूम के जरिए एक्सप्रेस-वे, परी चौक, जेवर आदि पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है.

तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप

उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें दो लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है. आम लोगों को देखते हुए मौके पर साफ-सफाई, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है. कार्यक्रम स्थल से लेकर हैलीपैड भी तैयार किए जा चुके हैं. आने जाने वालों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

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