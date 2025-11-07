देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेनें मिलने वाली हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (8 नवंबर) को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे. वंदे भारत को भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन माना जा रहा है, यह उसके विस्तार का बड़ा कदम होगा. ये ट्रेनें बनारस-खजुराहो, फिरोजपुर-दिल्ली, लखनऊ-सहारनपुर और एर्नाकुलम-बेंगलुरु के बीच चलेंगी. इनकी मदद से कई राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि यह विश्वस्तरीय रेलवे सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को आसान, तेज एवं अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में एक और मील का पत्थर है. भारत के आधुनिक रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को सुबह करीब सवा आठ बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

किस-किस रूट की वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री

नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी. बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस मार्ग पर सीधा संपर्क स्थापित करेगी और वर्तमान में संचालित विशेष ट्रेन की तुलना में लगभग दो घंटे 40 मिनट की बचत करेगी.

बनारस-खजुराहो वंदे भारत परियोजना वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट समेत भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी. लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को बहुत लाभ होगा. साथ ही रुड़की होते हुए हरिद्वार तक उनकी पहुंच भी बेहतर होगी.

किस रूट पर सबसे तेज चलेगी वंदे भारत

पीएमओ ने कहा कि फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी. यह एक्सप्रेस ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी और बठिंडा एवं पटियाला सहित पंजाब के प्रमुख शहरों के बीच संपर्क को मजबूत करेगी. दक्षिण भारत में, एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत से इस मार्ग पर ट्रेन यात्रा के समय में दो घंटे से अधिक कमी आएगी.

