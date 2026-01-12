हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भारत का GenZ क्रिएटिविटी से भरा हुआ', युवाओं से PM मोदी बोले- आपका सामर्थ्य देश की ताकत बनेगा

'भारत का GenZ क्रिएटिविटी से भरा हुआ', युवाओं से PM मोदी बोले- आपका सामर्थ्य देश की ताकत बनेगा

PM Modi on Gen-Z: पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है. उन्होंने कहा कि युवाओं को संकल्प लेकर गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 12 Jan 2026 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारत मंडपम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अभी प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है. उन्होंने कहा, 'साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए अहम है और यही वो समय है, जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है.

भारत का GenZ क्रिएटिविटी से भरा हुआ: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि भारत का gen-z क्रिएटिविटी से भरा है. उन्होंने युवाओं से कहा, 'आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा. आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी. मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं.'

उन्होंने कहा, 'भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी... यानि कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है. बीते दशक में बदलाव का रिफॉर्म का जो सिलसिला हमने शुरु किया, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है. इन रिफॉर्म के केंद्र में हमारी युवाशक्ति है इसलिए देश के हर युवा को संकल्प लेकर गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालना है.'

पीएम बोले, 'आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है. स्वामी विवेकानंद जी के विचार, आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा हैं. हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हम नेशन फर्स्ट की भावना से जीवन जिएं, हमारे हर प्रयास में समाज का, देश का हित हो, इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सब के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, प्रेरक है.'

स्टार्टअप क्रांति ने भारत में पकड़ी असली रफ्तार: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जहां देश की विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है.  करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना... ये अपनेआप में अभूतपूर्व है. मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर भरोसा है, इसलिए हमने एक अलग राह चुनी. हमने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक नई स्कीम्स बनाई. यहीं से स्टार्टअप क्रांति ने भारत में असली गति पकड़ी.'

Published at : 12 Jan 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
BJP Congress PM Modi Breaking News Abp News Bharat Mandapam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
अपने घर में मैच से मिली ट्रॉफी नहीं रखते हैं विराट कोहली, वनडे में 45वां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने के बाद खोला राज
अपने घर में मैच से मिली ट्रॉफी नहीं रखते हैं विराट, 45वां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने के बाद खोला राज
विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
Advertisement

वीडियोज

Raj Thackeray on Hindi: 'हिंदी बोले तो लात मारूंगा…' UP‑बिहार वालों को राज ठाकरे की खुली धमकी!
UP Politics: SP सांसद Virendra Singh के बयान से सियासी घमासान | BJP | Chandauli | Shri Ram |CM Yogi
Chitra Tripathi: भगवान राम 'समाजवादी' थे? यूपी की राजनीति गरमाई | Mahadangal | BJP | SP
Chitra Tripathi: Sangeet Ragi ने SP को लेकर ऐसा क्या कहा भड़क गए Anurag Bhadouria! | Mahadangal |BJP
Chitra Tripathi: जब पास आए मतदान,तब याद आएं श्रीराम? Live Debate में सपा प्रवक्ता की बोलती बंद!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
'सपा के टच मे हैं केशव प्रसाद मौर्य', सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी CM क्या बोले?
क्रिकेट
अपने घर में मैच से मिली ट्रॉफी नहीं रखते हैं विराट कोहली, वनडे में 45वां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने के बाद खोला राज
अपने घर में मैच से मिली ट्रॉफी नहीं रखते हैं विराट, 45वां 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने के बाद खोला राज
विश्व
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं ये मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन-किन देशों के पास?
दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं मिसाइलें, अमेरिका-रूस के अलावा किन देशों के पास?
बॉलीवुड
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद यूं दिखीं नई नवेली दुल्हन नुपूर सेनन, पति स्टेबिन बेन संग दिए पोज
मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा... शादी के बाद पहली बार यूं दिखीं नुपूर सेनन, देखें फोटोज
इंडिया
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
आखिर अंतरिक्ष में कैसे खो गया ISRO का PSLV-C62? अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ हुआ था लॉन्च
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान नहीं भारत में है रहमान डकैत का घर, जानिए इस लाल कोठी में कितना देना होता है शूटिंग का किराया- वीडियो वायरल
पाकिस्तान नहीं भारत में है रहमान डकैत का घर, जानिए इस लाल कोठी में कितना देना होता है शूटिंग का किराया
हेल्थ
Egg: अंडों में मिलने वाला नाइट्रोफ्यूरान कितना खतरनाक, इससे क्या-क्या बीमारियां होने का खतरा?
अंडों में मिलने वाला नाइट्रोफ्यूरान कितना खतरनाक, इससे क्या-क्या बीमारियां होने का खतरा?
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget