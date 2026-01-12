'भारत का GenZ क्रिएटिविटी से भरा हुआ', युवाओं से PM मोदी बोले- आपका सामर्थ्य देश की ताकत बनेगा

राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारत मंडपम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अभी प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है. उन्होंने कहा, 'साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए अहम है और यही वो समय है, जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है.

भारत का GenZ क्रिएटिविटी से भरा हुआ: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि भारत का gen-z क्रिएटिविटी से भरा है. उन्होंने युवाओं से कहा, 'आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा. आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी. मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं.'

उन्होंने कहा, 'भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी... यानि कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है. बीते दशक में बदलाव का रिफॉर्म का जो सिलसिला हमने शुरु किया, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है. इन रिफॉर्म के केंद्र में हमारी युवाशक्ति है इसलिए देश के हर युवा को संकल्प लेकर गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालना है.'

पीएम बोले, 'आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है. स्वामी विवेकानंद जी के विचार, आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा हैं. हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हम नेशन फर्स्ट की भावना से जीवन जिएं, हमारे हर प्रयास में समाज का, देश का हित हो, इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सब के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, प्रेरक है.'

स्टार्टअप क्रांति ने भारत में पकड़ी असली रफ्तार: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जहां देश की विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है. करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना... ये अपनेआप में अभूतपूर्व है. मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर भरोसा है, इसलिए हमने एक अलग राह चुनी. हमने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक नई स्कीम्स बनाई. यहीं से स्टार्टअप क्रांति ने भारत में असली गति पकड़ी.'