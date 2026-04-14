डॉ. बीआर अंबेडकर की 135वीं जयंती पर मंगलवार को संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत देखने को मिली. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कई अन्य नेता भी उपस्थित थे और उन्होंने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की.

न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से शेयर किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) खरगे को संक्षिप्त बातचीत के दौरान एक-दूसरे का अभिवादन करते और मुस्कुराते हुए देखा गया. ओम बिरला और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी खरगे के पास गए और उनसे हाथ मिलाया. इस दौरान दोनों नेताओं की संक्षिप्त बातचीत हुई. इसके बाद दोनों नेताओं को एक साथ हंसते हुए देखा गया.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Congress national president Mallikarjun Kharge share a light-hearted moment



PM Modi and other leaders paid tribute to Bharat Ratna Dr BR Ambedkar at Prerna Sthal in the parliament premises on the occasion of Ambedkar Jayanti.… https://t.co/JoquMq3m4d pic.twitter.com/vN3KkG63j1 — ANI (@ANI) April 14, 2026

राहुल गांधी से भी की थी बातचीत

कुछ दिन पहले पीएम मोदी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बातचीत करते देखा गया था. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के करीब खड़े होकर विनम्रतापूर्वक कुछ शब्द कहे और फिर अपने-अपने कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए. पीएम मोदी ने संसद परिसर में अंबेडकर की 135वीं जयंती पर संसद सदस्यों और अन्य लोगों के साथ उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

'अंबेडकर का राष्ट्र-समर्थन आज भी प्रेरित करता है'

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अंबेडकर का राष्ट्र-समर्थन आज भी लोगों को प्रेरित करता है. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि. राष्ट्र निर्माण में उनके प्रयास अत्यंत प्रेरणादायक हैं. उनका जीवन और कार्य पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा.

खरगे ने अंबेडकर को एक दूरदर्शी नेता बताया, जिन्होंने भारत को उसकी नैतिक और संवैधानिक आत्मा प्रदान की और लोगों से संविधान में बताए गए सिद्धांतों की रक्षा करने की अपील की. उन्होंने आगे कहा कि बाबासाहेब न केवल भारत के संविधान के निर्माता थे, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए एक अथक योद्धा भी थे. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और अंबेडकर के आदर्श चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे इनकी रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे.

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