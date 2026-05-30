तेलंगाना कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति ने एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में वरिष्ठ नेता महबूब आलम और उनके बेटे मुजाहिद आलम खान को पार्टी से निलंबित कर दिया है. अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष मल्लु रवि ने शुक्रवार को पिता-पुत्र पर लगे आरोपों के बाद निलंबन की घोषणा की.

हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को हिट-एंड-रन मामले का खुलासा किया, जिसमें वरिष्ठ वकील और वक्फ बोर्ड पैनल के वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन को निशाना बनाकर की गई सुनियोजित हत्या का मामला सामने आया है. तेलंगाना कांग्रेस के नेता मुजाहिद आलम खान और उनके पिता महबूब आलम खान को इस हत्या के कथित मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते तेलंगाना कांग्रेस अनुशासन समिति ने दोनों को पार्टी से तत्काल निलंबित कर दिया है.

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया?

हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह घटना 23 मई को हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में हुई. वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन सुबह की तैराकी के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तभी बिना नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी ने तेज रफ्तार से उन्हें टक्कर मारी और फिर मौके से फरार हो गई.

सज्जनार ने कहा, "वरिष्ठ अधिवक्ता ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की 23 मई को सुबह 5:45 बजे हत्या कर दी गई, जब वे तैराकी के लिए घर से निकल रहे थे. दो लोग स्कॉर्पियो में आए, जानबूझकर उन्हें टक्कर मारी और घायल कर दिया. चोट लगने के तुरंत बाद उन्हें महावीर अस्पताल ले जाया गया और बाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया.

वक्फ संपत्तियों के कब्जे का मामला

उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर नामपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हमने इस अपराध में शामिल सात लोगों मुजाहिद आलम खान, महबूब आलम खान, किशन और चार अन्य को गिरफ्तार किया है. उन्होंने आगे कहा, "मलाकपेट और लकडीकापुल की वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन को लेकर ख्वाजा मोइजुद्दीन, महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान के बीच एक दशक से संघर्ष चल रहा था."

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