GST 2.0 के लागू होने पर पीएम मोदी का देश के नाम पत्र, ‘ब्रांड कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, अगर...’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (22 सितंबर, 2025) को जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा. पीएम मोदी ने इस पत्र में 'जीएसटी बचत उत्सव' की सराहना की. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र की शुरुआत में देश की जनता को नवरात्रि के आरंभ की बधाई दी है. उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए.

पीएम मोदी ने सोमवार (22 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्र साझा किया. अपने पत्र में उन्होंने कहा, ‘मेरे प्यारे देशवासियों, आपको और आपके परिवार को शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मेरी प्रार्थना है, ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए. इस साल त्योहारों में हमें एक और उपहार मिल रहा है. सोमवार (22 सितंबर, 2025) से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लागू होने के साथ ही पूरे देश में 'GST बचत उत्सव' की शुरुआत हो गई है. इन रिफॉर्म्स से किसान, महिला, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सभी को फायदा होगा.’

उन्होंने कहा, ‘नए GST रिफॉर्म्स की विशेषता है कि अब मुख्य रूप से सिर्फ दो ही स्लैब रहेंगे. रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे खाना, दवाइयां, साबुन, टूथपेस्ट और कई अन्य सामान अब या तो टैक्स-फ्री होंगे या 5 परसेंट की सबसे कम स्लैब में आएंगे. घर बनाने, गाड़ी खरीदने, बाहर खाने या परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जैसे सपनों को पूरा करना अब आसान होगा. हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अब GST को शून्य कर दिया गया है.’

This festive season, let's celebrate the 'GST Bachat Utsav'! Lower GST rates mean more savings for every household and greater ease for businesses.

देश को अनेक तरह के टैक्स और टोल के जंजाल से मिली मुक्ति- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कई दुकानदार और व्यापारी 'पहले और अब' के बोर्ड लगाकर, लोगों को बता रहे हैं कि कोई सामान कितना सस्ता हो गया है. हमारी GST यात्रा 2017 में शुरू हुई थी. तब देश को अनेक तरह के टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति मिली थी. इससे ग्राहकों और व्यापारियों, कारोबारियों को बहुत राहत मिली थी. अब ये नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म हमें और आगे ले जा रहे हैं. इसमें सिस्टम को और सरल बनाया गया है. इससे हमारे दुकानदार साथियों, लघु उद्योगों की सहूलियत और बढ़ेगी.’

उन्होंने कहा, ‘नागरिक देवो भवः हमारा मंत्र है. पिछले 11 सालों में हमारे प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. देश में एक नियो मिडिल क्लास तैयार हुआ है. अब इसे और सशक्त बनाया जा रहा है. हमने मध्यम वर्ग को भी मजबूत किया है. 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है. अगर इनकम टैक्स में छूट और नए GST रिफॉर्म्स को मिलाकर देखें, तो देशवासियों के सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये बचेंगे.’

देश ने 2047 तक विकसित भारत का लिया है संकल्प- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘देश ने साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और इसे सिद्ध करने के लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना जरूरी है. नए GST रिफॉर्म्स से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी तेज गति मिलेगी. आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. चाहे ब्रांड कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, अगर उसमें भारतीय श्रमिक और कारीगर की मेहनत लगी है, तो वो स्वदेशी है.’

उन्होंने कहा, ‘जब भी आप अपने देश के कारीगरों, श्रमिकों और इंडस्ट्री के बनाए सामान को खरीदते हैं, तो आप कई परिवारों की रोजी-रोटी में मदद करते हैं और देश के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करते हैं. मैं अपने दुकानदारों और व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि वो स्वदेशी सामान ही बेचें.’

पीएम मोदी ने कहा, ‘आइए गर्व से कहें, ये स्वदेशी है. आपके घर की बचत बढ़े, आपके सपने पूरे हों, आप अपने पसंद की चीजों के साथ त्योहारों की चमक बढ़ाएं. मेरी यही कामना है. एक बार फिर मैं आपको नवरात्रि के साथ ही 'GST बचत उत्सव' की शुभकामनाएं देता हूं. धन्यवाद!’

