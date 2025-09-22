PM मोदी के गृहनगर को मिल सकता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का टैग, भारत ने किया रजिस्ट्रेशन

फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित यूनेस्को में भारत के स्थायी डेलिगेशन ने बुधवार (17 सितंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुजरात स्थित उनके जन्मस्थान वडनगर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शुरुआती मूल्यांकन के लिए नामांकित किया है.

यूनेस्को में भारत के स्थायी राजदूत विशाल वी. शर्मा ने कहा, ‘करीब 3,000 सालों के इतिहास वाला वडनगर में प्राचीनता और धरोहरों का खजाना है, जिसकी शुरुआत 800 से 900 BCE के आसपास से मानी जाती है. पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं.’

भारत की ओर से किया गया नामांकन उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत ऐतिहासिक नगर को विश्व धरोहर सूची (वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर) में शामिल कराकर भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व को और सशक्त बनाया जा रहा है.

दो चरण की प्रक्रिया में भारत ने रखा पहला कदम

यूनेस्को के दो चरण की प्रक्रिया में भारत की ओर से किया गया नामांकन पहला कदम माना जाता है. विश्व धरोहर केंद्र के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, शुरुआती मूल्यांकन में इस बात की जांच की जाती है कि कोई स्थान असाधारण सार्वभौमिक महत्व रखता है या नहीं और इसके साथ सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक महत्व के मानकों को पूरा करता है या नहीं और क्या उसके पास पर्याप्त संरक्षण और प्रबंधन ढांचा मौजूद है. जब इन सभी मानकों की पुष्टि मूल्यांकन के दौरान हो जाती है, उसके बाद ही किसी भी स्थान को औपचारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर विचार किया जाता है.

नामांकन में वडनगर के बहुआयामी ऐतिहासिक भूमिका के दिए गए सबूत

गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में स्थित वडनगर में करीब 2,700 सालों से लगातार इंसानों के रहने के सबूत मिलते हैं. गुजरात के पुरातत्व निदेशालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से की गई खुदाइयों में सात सांस्कृतिक पीडियड्स की पहचान की गई है, जो करीब प्रारंभिक दूसरी शताब्दी BCE से लेकर 19वीं शताब्दी तक फैले हुए हैं.

नामांकन में वडनगर को एक सुदृढ़ नगर के रूप में, वाणिज्यिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में और जमीनी और समुद्री व्यापार मार्गों के एक जंक्शन के रूप में बहुआयामी ऐतिहासिक भूमिका वाले नगर के तौर पर रेखांकित किया गया है.

