NDA Government 12 Years: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश के इतिहास में सबसे लंबे समय, यानी 12 वर्ष पूरे होने पर एनडीए की बैठक में उन्हें सम्मानित करने के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन उनके लिए यादगार है और वे अभिभूत हैं. उन्होंने आगे कहा कि अनेक उतार-चढ़ाव देखते हुए एक दिन ऐसा पड़ाव आएगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें देश की सेवा करने का सबसे लंबा अवसर मिला है, जिसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस अवसर पर उन्हें जो सम्मान मिला है, उसके लिए वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके लिए जनता-जनार्दन ही सेवा का स्वरूप है. आइये पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें जानते हैं-

1- पीएम मोदी ने कहा कि हमने मिडिल क्लास के हालात को समझा है. अब भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में नंबर-1 है. उन्होंने आज देश प्रथम की भावना से काम किया जाता है.

2-उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती ही अर्थव्यवस्था बन चुका है. हमारे लिए दल से बड़ा देश है. 2014 के बाद देश का विकास तेज रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ा है.

3-पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट में अंतर है. एनडीए सरकार आने के बाद देश का भाग्य बदला है. हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया है.

4-उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिन्दू आबादी के ऊपर कलंक लगाया. 370 के खात्मे से एक संविधान लागू हुआ है. साथ ही कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया है.

5-2047 के लक्ष्य को पाने के लिए ध्यान में रखना है. ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है. उन्होंने कहा कि बार-बार यही कहता रहा हूं कि सही समय आएगा.

6-2047 के लिए विकास की स्पीड बढ़ानी होगी. आने वाले समय संभावनाओं से भरा है. हमने सधे हुए तरीके से फैसला लिया है.

7-भारत आतंकी हमलों का दर्द सहता रहता था. हमने आतंकी हमलों पर एयर स्ट्राइक की है. हमने देश से नक्सलवाद को खत्म किया है.

8-देश हित में फैसले लेने का सिलसिला और तेज होगा. हमें दुनिया में एक कदम और आगे रहना है. भारत अब विदेशों पर निर्भर नहीं रहेगा.

9- चंद्रबाबू नायडू ने रखा प्रस्ताव

एनडीए बैठक में प्रस्ताव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने रखा. नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफिउ रियो जी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया. प्रस्ताव का समर्थन जीतन राम मांझी, एचडी कुमारास्वामी, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. अनुप्रिया पटेल ने प्रस्ताव पढ़ा.

10-एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज भारत मोदी के नेतत्व मे नये छितिज को छू रहा है. पीएम मोदी के मजबूत नेतत्व की बदौलन देश एक मजबूत बन रहा है. पीएम मोदी एक तपस्वी है औऱ वो त्रिकालदर्शी है. हम एनडीए के सभी घटक उनके साथ खुश है. पीएम मोदी के 12 साल पर कोई कंलक नही लगा.उनका हर पल राष्ट्र के लिये समर्पित है. उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी का हमारे गठबंधन के नेताओं से साथ आत्मीय संबध है. उन्होंने सबका साथ सबका विश्वास के साथ काम किया है.

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