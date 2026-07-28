प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री पर बयान से हंगामा, पक्ष-विपक्ष भिड़े

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सदन में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान संसद मार्च के वक्त दिल्ली पुलिस की बर्बर कार्रवाई का जिक्र करते हुए, अपनी जिंदगी से लड़ रही एक छात्रा का जिक्र भी किया. इस दौरान नए शिक्षामंत्री प्रह्लाद जोशी पर एक टिप्पणी पर पक्ष और विपक्ष दोनों भिड़ गए.

प्रियंका गांधी ने अपने भाषण को लेकर कहा, किसी की पीड़ा का मजाक न उड़ाया जाए. मैं पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री से पूछना चाहती हूं कि मासूम छात्रों पर लाठी चलाने की क्या जरूरत थी. पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया. क्या ये छात्र आतंकवादी थे?'

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, 'सरकार नौजवानों से क्यों डरती है. अभी तक एक भी माफिया को सजा नहीं मिली. शिक्षा तंत्र में आरएसएस के प्रचारकों को भरा जा रहा है.'

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प्रियंका गांधी ने कहा- 'नए शिक्षामंत्री ने महिलाओं को अपशब्द कहे'

प्रियंका गांधी ने कहा, 'जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए थी वहां नगाड़े बजाकर स्वागत किया जा रहा है. नए शिक्षा मंत्री ने महिलाओं पर अपशब्द कहे. कोई इन पर भरोसा कैसे करे.'

इस पर किरेन रिजिजू ने कहा, 'प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के बारे में ऐसा बोलकर गलत किया है. उन्हें माफी मांगनी चाहिए. प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने ऐसे व्यक्ति को इस पर आसिन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों के आरोपियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की. देश की करोड़ो लोगों को प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया है.

इसके बाद खुद प्रह्लाद जोशी ने प्रियंका गांधी से इसे सदन में ऑथेंटिकेट करने को कहा, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने अखबार का हवाला देते हुए ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की, तो स्पीकर ने बीच बचाव करते हुए पूरे मामले को छोड़कर बिल पर बात करने का आग्रह किया.

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