हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल

PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल

पीएम मोदी 20वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए हैं. यह सम्मेलन 21-23 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 21 Nov 2025 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार, 21 नवंबर) को जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए हैं, जहां वे 21 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले 20वें G20 लीडर्स’ समिट में हिस्सा लेंगे. यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में हो रहा है और खास बात यह है कि पहली बार G20 समिट अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित होने जा रहा है. साथ ही यह लगातार चौथी बार है जब G20 सम्मेलन ग्लोबल साउथ में हो रहा है.

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के आमंत्रण पर यात्रा पर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन कई मायनों में अहम है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत की G20 अध्यक्षता (2023) में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी गई थी और अब यह समिट अफ्रीका में आयोजित होना उस ऐतिहासिक कदम को और मजबूत बनाता है.

क्या है इस साल के G20 सम्मेलन की थीम

इस साल के G20 सम्मेलन की थीम ‘Solidarity, Equality and Sustainability’ (एकजुटता, समानता और स्थिरता) रखी गई है. यह थीम भारत और ब्राजील में हुए पिछले दो सम्मिट्स की निरंतरता को आगे बढ़ाती है. PM मोदी ने कहा कि वे सम्मेलन में ‘वसुधैव कुटुंबकम’- One Earth, One Family, One Future की सोच के आधार पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे.

भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे पीएम मोदी

सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 6वीं IBSA (India-Brazil-South Africa) समिट में भी शामिल होंगे. यहां तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग, वैश्विक चुनौतियों, आर्थिक साझेदारी और विकास एजेंडा पर चर्चा होगी.

दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और पीएम मोदी ने कहा कि वे वहां भारतीय समुदाय से मिलने के भी उत्सुक हैं. यह भारतीय डायस्पोरा दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समूहों में से एक है.

ये भी पढ़ें-

दिल्ली ब्लास्ट की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब! तुर्किए में सीरियाई आतंकी से डॉ. उमर की सीक्रेट मीटिंग पर बड़ा खुलासा!

Published at : 21 Nov 2025 08:07 AM (IST)
Tags :
Johannesburg Breaking News Abp News Pm Modi South Africa Visit G20 Summit 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
बॉलीवुड
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
'पति के अपनी सारी संपत्ति पत्नी के नाम करना...' संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने कोर्ट में कही ये बात
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
ट्रैवल
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget