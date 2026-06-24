‘सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC?’ पीएम मोदी के नाम पर वायरल Video, सरकार ने दी ये सफाई
PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा, "यह AI जनरेटेड फर्जी वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है." एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक और लुभावने कंटेंट के झांसे में न आएं. साथ ही ऐसे वीडियो या संदेशों को बिना सत्यापन के आगे फॉरवर्ड करने से बचें.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर यह घोषणा करते हुए दिखाया जा रहा है कि देश के हर नागरिक को आधार कार्ड के जरिए एक मुफ्त एयर कंडीशनर (AC) दिया जाएगा. बढ़ती गर्मी और महंगाई के दौर में यह दावा लाखों लोगों का ध्यान खींच रहा है. लेकिन क्या सचमुच केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना लेकर आई है?
इस सवाल का जवाब सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB Fact Check ने दिया है. एजेंसी ने साफ शब्दों में कहा है कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से तैयार किया गया है.
ये वीडियो फर्जी है- सरकार
PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा, "यह AI जनरेटेड फर्जी वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है."
सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि सभी को आधार कार्ड पर एक मुफ्त एयर कंडीशनर दिया जाएगा।— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 24, 2026
🔎 #PIBFactCheck :
❌ यह #AI जनरेटेड #फर्जी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क… pic.twitter.com/G1HLdJC6VX
एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक और लुभावने कंटेंट के झांसे में न आएं. साथ ही ऐसे वीडियो या संदेशों को बिना सत्यापन के आगे फॉरवर्ड करने से बचें.
ये भी पढ़ें: पासपोर्ट ट्रैवल का एक सबूत है न कि नागरिकता का आधार, MEA ने बताया कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री
डीपफेक और फर्जी वीडियो का खतरा बढ़ा
दरअसल, हाल के वर्षों में AI तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डीपफेक और फर्जी वीडियो का खतरा भी बढ़ा है. किसी भी सार्वजनिक हस्ती की आवाज और चेहरे का इस्तेमाल कर नकली वीडियो तैयार करना पहले की तुलना में कहीं आसान हो गया है. यही वजह है कि चुनाव, सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक घोषणाओं से जुड़े कई भ्रामक वीडियो समय-समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.
इस मामले में भी वीडियो को इस तरह तैयार किया गया कि पहली नजर में यह वास्तविक प्रतीत हो. वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर आधार कार्ड से जुड़ी एक नई योजना की घोषणा करते हुए दिखाया गया, जिससे कई लोग भ्रमित हो गए.
हालांकि PIB ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए वीडियो की सच्चाई सामने रख दी. एजेंसी ने कहा कि केंद्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करनी चाहिए. फिलहाल, "आधार कार्ड पर मुफ्त AC" देने का दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की गई है और वायरल वीडियो को PIB ने फर्जी करार दिया है.
ये भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी के मामले में खुलासा, भड़के राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना