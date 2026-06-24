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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापासपोर्ट ट्रैवल का एक सबूत है न कि नागरिकता का आधार, MEA ने बताया कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री

पासपोर्ट ट्रैवल का एक सबूत है न कि नागरिकता का आधार, MEA ने बताया कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री

विदेश मंत्रालय ने कहा कि साल 2025 में हमने 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान कीं, जिनमें अकेले पासपोर्टों की संख्या 1.39 करोड़ रही.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 24 Jun 2026 05:10 PM (IST)
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देश में पासपोर्ट सेवाओं और भारतीयों के लिए वैश्विक यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय (MEA) ने  कई जरूरी अपडेट शेयर किया है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार का फोकस अब पासपोर्ट प्रक्रियाओं को बेहद आसान और पारदर्शी बनाने पर है. उन्होंने साफ किया कि पासपोर्ट विदेश यात्रा करने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये नागरिकता का सबूत नहीं है.

पासपोर्ट केंद्रों की संख्या में 6 गुना बढ़ोतरी: MEA

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'साल 2025 में हमने 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान कीं, जिनमें अकेले पासपोर्टों की संख्या 1.39 करोड़ रही. पुलिस सत्यापन को छोड़कर पासपोर्ट जारी करने में केवल 6 दिन लगते हैं. वहीं, पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSKs) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSKs) में लोगों का औसत समय 45 मिनट से भी कम रहा. आज देशभर में 545 पासपोर्ट केंद्र कार्यरत हैं, जबकि 10 साल पहले इनकी संख्या केवल 77 थी. पासपोर्ट केंद्रों की संख्या में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है.'

MEA ने बताया कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री

मंत्रालय ने कहा, 'पिछले वर्ष हमने 10 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSKs) खोले थे और इस वर्ष भी 10 और केंद्र खोले जाएंगे. भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश देने वाले देशों की संख्या 27 हो गई है, जो 2019 में 16 थी. 47 देश भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल (आगमन पर वीजा) की सुविधा देते हैं और 66 देश भारतीयों के लिए ई-वीजा उपलब्ध कराते हैं.'

विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, 'मोबिलिटी समझौते मुख्य रूप से यूरोप के देशों के साथ किए गए हैं. ये समझौते शिक्षाविदों, छात्रों, प्रशिक्षुओं, सामान्य पर्यटकों और व्यवसायों के लिए आवागमन को आसान बनाते हैं. साथ ही, अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए एक सरल और व्यवस्थित तंत्र विकसित करने में भी मदद करते हैं.'

ये भी पढ़ें : Pakistan Politics: जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 24 Jun 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
MEA Indian Passport Breaking News Abp News INDIA
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