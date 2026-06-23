हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल! जानें बीजेपी का वो मेगा प्लान, जिससे UP में साइकिल तो पंजाब में साफ होगी झाड़ू

मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल! जानें बीजेपी का वो मेगा प्लान, जिससे UP में साइकिल तो पंजाब में साफ होगी झाड़ू

PM Modi Cabinet: केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत जल्द बड़ा फेरबदल हो सकता है.पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड चुनाव को देखते हुए यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली मंत्री परिषद और बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की अटकलों को लेकर दिल्ली में राजनीति चरम पर है. इस बीच पीएम मोदी ने मंगलवार (23 जून 2026) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. 2027 की शुरुआत में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने इन राज्यों में अपने किले को मजबूत करने की रणनीति के तहत संभावित फेरबदल पर विचार कर रही है. 

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने और बीजेपी द्वारा उन्हें दोबारा उच्च सदन नहीं भेजने के फैसले के बाद केरल के प्रतिनिधित्व को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केरल को नया प्रतिनिधि मिलेगा. फिलहाल केंद्र सरकार में केरल से बीजेपी के एकमात्र मंत्री अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी हैं, जिन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी.

पंजाब की राजनीति में लौटेंगे बिट्टू

बताया जा रहा है कि बुधवार (24 जून 2026) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसके बाद मंत्रियों के विभागों में बदलाव या नए चेहरों को शामिल करने का ऐलान हो सकता है. बीजेपी ने दो केंद्रीय मंत्रियों जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया था. बिट्टू ने अभी औपचारिक इस्तीफा नहीं दिया है. हालांकि, उन्होंने ने साफ कर दिया है कि वह अब पंजाब की राजनीति में लौट रहे हैं और अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

कैबिनेट के जरिए यूपी को साधने पर जोर

इसके अलावा बीजेपी के 'एक व्यक्ति, एक पद' के नियम के तहत दो और मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है. इनमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बने हर्ष मल्होत्रा और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बने पंकज चौधरी शामिल हैं. अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी के 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत के तहत उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. यूपी वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं और पिछले विधानसभा में यहां अखिलेश यादव ने बीजेपी को झटका दिया था.

मोदी सरकार पंकज चौधरी के बदले किसी अन्य कद्दावर ओबीसी या दलित चेहरे को कैबिनेट में जगह दे सकती है, उसमें भी खासकर पूर्वांचल से. समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को काटने के लिए बीजेपी इस फेरबदल में यूपी से नए चेहरों को शामिल कर सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी.

पंजाब चुनाव पर नजर

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. रवनीत बिट्टू के हटने से पंजाब का एक मंत्री पद खाली होगा. बीजेपी ने यहां सिख चेहरे के तौर पर केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का अध्यक्ष बनाया है, इसलिए कैबिनेट में किसी हिंदू चेहरे को शामिल कर संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है. इस रेस में राघव चड्ढा, सुनील जाखड़ और तरुण चुघ के नाम सबसे आगे चल रहे हैं.

बीते कुछ सालों में मणिपुर हिंसा की आग में झुलसा है. यहां मैतेई और कुकी समुदायों का जातीय संघर्ष इतिहास रहा है. विपक्ष इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. बीजेपी यहां अलग-अलग समुदायों के नेताओं को कैबिनेट या संगठन में जगह देकर संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है ताकि चुनाव से पहले किसी भी गुट में नाराजगी न हो.

ये भी पढ़ें : PM मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात, क्या जल्द होने वाला है कैबिनेट में फेरबदल?

Published at : 23 Jun 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh BJP Pm Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल! जानें बीजेपी का वो मेगा प्लान, जिससे UP में साइकिल तो पंजाब में साफ होगी झाड़ू
मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल! जानें बीजेपी का वो मेगा प्लान, जिससे UP में साइकिल तो पंजाब में साफ होगी झाड़ू
इंडिया
भगवान राम का खजाना किसने चुराया? सौंपी गई एसआईटी रिपोर्ट, जानें चंदा चोरी का पूरा ‘अयोध्या कांड’
भगवान राम का खजाना किसने चुराया? सौंपी गई एसआईटी रिपोर्ट, जानें चंदा चोरी का ‘अयोध्या कांड’
इंडिया
जेवर विधायक को न्योता पर कई दिग्गज छूटे! नोएडा एयरपोर्ट कार्यक्रम में 'निमंत्रण' पर मचा बवाल, जानें पूरा मामला
जेवर विधायक को न्योता पर कई दिग्गज छूटे! नोएडा एयरपोर्ट कार्यक्रम में 'निमंत्रण' पर मचा बवाल
इंडिया
ममता का बागियों पर पलटवार: TMC ने फिरहाद हकीम-अरूप विस्वास समेत 6 को किया सस्पेंड
ममता का बागियों पर पलटवार: TMC ने फिरहाद हकीम-अरूप विस्वास समेत 6 को किया सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Suzuki e-access ride review | #suzuki #suzukieaccess #autolive
Mahadev & Sons: Mahadev की तिजोरी से ₹10 लाख गायब! क्या Mogra का पर्दाफाश कर पाएगी Rajji?
Bollywood News: श्रद्धा कपूर की 'ईठा' का धमाकेदार टीज़र रिलीज़, रहस्य, रोमांच और दमदार अंदाज़ ने बढ़ाई उत्सुकता (23.06.26)
Chitra Tripathi : ये आग सियासी है! | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, जानें US-ईरान शांति समझौते पर क्या हुई बात?
पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, US-ईरान पीस डील पर क्या हुई बात?
गुजरात
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
विश्व
'बीबी हो जाता है बेकाबू', लेबनान में ईरान को मजबूत करने के अमेरिकी कदम से चिंतिंत इजरायल
'बीबी हो जाता है बेकाबू', लेबनान में ईरान को मजबूत करने के अमेरिकी कदम से चिंतिंत इजरायल
क्रिकेट
Watch: रोहित शर्मा के सीने पर पद्मश्री का सम्मान देख गदगद हुईं वाइफ रितिका, रिएक्शन का वीडियो वायरल
रोहित शर्मा के सीने पर पद्मश्री का सम्मान देख गदगद हुईं वाइफ रितिका, रिएक्शन का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर दिखे रणवीर सिंह, मास्क लगाए चेहरा छुपाते दिखे, नई फिल्म की चर्चा!
हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर दिखे रणवीर सिंह, मास्क लगाए चेहरा छुपाते दिखे, नई फिल्म की चर्चा!
इंडिया
पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, भारत के सभी 36 राफेल सुरक्षित! एयरफोर्स ने जारी किए टेंडर दस्तावेज
पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, भारत के सभी 36 राफेल सुरक्षित! एयरफोर्स ने जारी किए टेंडर दस्तावेज
इंडिया
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget