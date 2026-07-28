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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफेसबुक की सफाई से खुश नहीं सरकार, अब Meta पर होगा एक्शन?

फेसबुक की सफाई से खुश नहीं सरकार, अब Meta पर होगा एक्शन?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने के मामले में मेटा की सफाई सरकार को संतोषजनक नहीं लगी. सरकार ने कहा कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और इस पर आगे भी चर्चा होगी.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 28 Jul 2026 03:03 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार और मेटा के बीच विवाद अभी थमा नहीं है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मेटा की ओर से दी गई सफाई सरकार को संतोषजनक नहीं लगी है. सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर अभी और विस्तार से चर्चा की जाएगी और मामले को फिलहाल बंद नहीं माना जा सकता.

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट प्लेटफॉर्म से हट गई थी, जिसके बाद इस पर सवाल उठने लगे थे. मामले के सामने आने के बाद मेटा ने सफाई देते हुए कहा था कि पोस्ट तकनीकी गलती की वजह से हट गई थी. कंपनी ने यह भी बताया कि गलती का पता चलते ही पोस्ट को दोबारा फेसबुक पर बहाल कर दिया गया.

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डिटेल जानकारी चाहती है सरकार

हालांकि, सरकार इस स्पष्टीकरण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है. सूत्रों के अनुसार, सरकार का मानना है कि इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट हटने की घटना को केवल तकनीकी गलती बताकर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता. इसी वजह से सरकार मेटा से इस मामले में और डिटेल जानकारी चाहती है. सरकारी पक्ष का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय होना जरूरी है, खासकर तब जब मामला देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी ऑफिशियल कंटेंट का हो, इसलिए आने वाले दिनों में सरकार और मेटा के बीच इस मुद्दे पर और बातचीत हो सकती है.

पोस्ट गलती से हटाई गई- मेटा

मेटा का कहना है कि पोस्ट गलती से हटाई गई थी और उसे तुरंत बहाल कर दिया गया, लेकिन सरकार इस जवाब को पर्याप्त नहीं मान रही है. ऐसे में यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और आगे इस पर और कार्रवाई या चर्चा होने की संभावना बनी हुई है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 28 Jul 2026 03:03 PM (IST)
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