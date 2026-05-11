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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी की 24 घंटे में 2 बार तेल बचाने की अपील, लेकिन क्यों लॉकडाउन जैसी नहीं स्थिति, जानिए 3 वजहें

पीएम मोदी की 24 घंटे में 2 बार तेल बचाने की अपील, लेकिन क्यों लॉकडाउन जैसी नहीं स्थिति, जानिए 3 वजहें

देश के लोगों से पीएम मोदी ने तेल बचाने की अपील की है. ऐसे में सवाल है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. स्थिति लॉकडाउन जैसी नहीं होगी. इसकी तीन वजहें हैं. आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 May 2026 10:24 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में 2 बार तेल बचाने के अपील देश से की है. पहले उन्होंने यह अपील रविवार को हैदराबाद में की थी, इसके बाद सोमवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे तो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के दौरान देशवासियों को सावधानी बरतने की अपील की है. ऐसे मे सवाल उठ रहा था कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. स्थिति लॉकडाउन जैसी नहीं होगी. इसकी तीन वजहें हैं. 

1. भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन की प्राकृतिक गैस और 45 दिन का LPG स्टॉक मौजूद
भारत सरकार ने पुष्टी की है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है. भारत के पास लगभग 60 दिनों का कच्चा तेल (Crude Oil) और प्राकृतिक गैस का भंडार है. 45 दिनों का एलपीजी (LPG) स्टॉक भी मौजूद है.  देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की है. विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर से अधिक है.  यह एनर्जी सेफ्टी सुनिश्चित करता है. यह स्टॉक वैश्विक तनाव और सप्लाई चेन की स्थिति में भी देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त है. 

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2. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर पर मजबूत स्थिति में है
सरकार की तरफ से दी जानकारी की मानें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के मजबूत स्तर पर है. यह फरवरी 2026 में दर्ज किए गए 728.5 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर से कम है. हालांकि, यह देश के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रहा है. फिलहाल यह भंडार लगभग 10-11 महीनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है.

3. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक देश है
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक देश है. भारत कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग सालाना 250-255 मिलियन मीट्रिक टन है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक बढ़ाकर 450 MMTPA करने का है. पेट्रोलियम उत्पाद भारत के निर्यात बास्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है.

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Published at : 11 May 2026 10:06 PM (IST)
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