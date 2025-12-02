नए स्पीकर से भी खरगे ने किया ऐसा मजाक, राधाकृष्णन की छूटी हंसी, जानें भरी संसद में क्या कहा ऐसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार (1 दिसंबर, 2025) से शुरू हो चुका है. सत्र की शुरुआत के साथ ही देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोमवार को राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपस्थित रहे. सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्यसभा के नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया, लेकिन इस दौरान संसद के उच्च सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसा कुछ कहा, जिस पर खुद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की भी हंसी छूट गई.

दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार (1 दिसंबर) को कहा, “सभापति जी, आप देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हमनाम हैं, हम आशा करते हैं कि आप उनके हमख्याल भी होंगे.” उन्होंने यह भी कहा, “सभापति जी, आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उस तरफ खतरा है. आप इधर भी नहीं देखेंगे तो भी खतरा है, इसलिए आप दोनों ही तरफ संतुलन बनाकर रखें तो ही अच्छा होगा.”

उपराष्ट्रपति के बैकग्राउंड पर बोले मल्लिकार्जुन खरगे

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े होने को लेकर राज्यसभा में नेता विपक्ष ने कहा, “आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर किया. हम मानते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप यहां पर कांग्रेस के घराने से आए हैं. मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं.”

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर खरगे का बयान

नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र की शुरुआत से पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोरदार तकरीर करके आए और अपना संबोधन दिया. इस दौरान उन्होंने हमारे ऊपर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमले किए, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब हम यहां पर देंगे.”

दरअसल, पीएम मोदी ने सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर बिहार चुनाव में हार को लेकर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के अवसाद से बाहर निकलना चाहिए. मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, पर आप रणनीति तो बनाओ.”

