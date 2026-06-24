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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबीजेपी नेता की लकड़ी के तख्ते से पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला

बीजेपी नेता की लकड़ी के तख्ते से पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला

BJP Leader Murder: पुलिस के अनुसार, आरोपी संजय मंडल (26) कथित तौर पर नशे में था जब उसकी तपन दास के साथ बहस हुई. बहस जल्द ही हिंसक हो गई और आरोप है कि मंडल ने लकड़ी के तख्ते से दास पर हमला कर दिया.

Written By : पीटीआई- भाषा, विक्रम कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 11:37 PM (IST)
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ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक स्थानीय नेता की कथित तौर पर शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने बहस के बाद पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने बुधवार (24 जून 2026) को बताया कि यह घटना मंगलवार रात जंबू मरीन थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में हुई. मृतक की पहचान तपन दास (51) के तौर पर हुई, जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे.

लकड़ी के तख्ते से बीजेपी नेता पर किया हमला

पुलिस के अनुसार, आरोपी संजय मंडल (26) कथित तौर पर नशे में था जब उसकी तपन दास के साथ बहस हुई. आरोपी रामनगर का ही रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता है. बहस जल्द ही हिंसक हो गई और आरोप है कि मंडल ने लकड़ी के तख्ते से दास पर हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि दास को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने आरोपी को काबू में किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए केंद्रपाड़ा के जिला मुख्यालय अस्पताल भेजा गया. जंबू मरीन थाने की प्रभारी निरीक्षक अनीता स्वैन ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में जांच की जा रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि झगड़े की वजह क्या थी? हमला अचानक किया गया या कहासुनी और पुराने विवाद की वजह से ये सब हुआ. स्थानीय बीजेपी नेता की मृत्यु से पार्टी कार्यकर्ताओं और इलाके के निवासियों में तनाव का माहौल है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के बाद और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें : इंडिया-यूएस डील पर ब्रेकथ्रू! बाजार खोलने से डिजिटल ट्रेड तक सहमति, क्या अब बदलने वाली है व्यापार की तस्वीर?

Published at : 24 Jun 2026 11:37 PM (IST)
Tags :
Odisha BJP Kendrapara
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