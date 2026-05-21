NTA चीफ का NEET-UG 2026 पेपर लीक से इनकार, कहा- कुछ सवाल आए थे बाहर, जानें क्या है प्लान

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNTA चीफ का NEET-UG 2026 पेपर लीक से इनकार, कहा- कुछ सवाल आए थे बाहर, जानें क्या है आगे का प्लान

NTA चीफ का NEET-UG 2026 पेपर लीक से इनकार, कहा- कुछ सवाल आए थे बाहर, जानें क्या है आगे का प्लान

NEET Paper Leak News: NTA डीजी ने कहा कि  पेपर लीक नहीं हुआ था. उसके सवाल लीक होने की जानकारी आई है. इसके बाद पेपर रद्द किया गया, फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 21 May 2026 10:51 PM (IST)
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NEET Paper Leak Row: शिक्षा मंत्रालय को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति की बैठक के दौरान सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक NTA के DG से पेपर लीक की जांच और री एग्जामिनेशन को लेकर कई सवाल पूछे गए. कमेटी के सामने एनडीए के डिजी की तरफ से बताया गया कि एनटीए की पहली प्राथमिकता इस वक्त 21 जून को होने वाले एग्जाम को सही ढंग से करवाने की है.

जब उनसे पेपर लीक को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इससे इनकार करते हुए, सिर्फ कुछ सवाल लीक होने की बात कही. NTA डीजी ने कहा कि  पेपर लीक नहीं हुआ था. उसके सवाल लीक होने की जानकारी आई है. इसके बाद पेपर रद्द किया गया, और फिलहाल जांच सीबीआई कर रही है. ऐसे में NTA यह नहीं बता सकता कि पेपर लीक हुआ, सवाल leak हुए, यह कितने सवाल लीक हुए. यह काम जांच एजेंसी सीबीआई का है. फिलहाल सीबीआई की जांच चल रही है. सीबीआई की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी.

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हमारे पास बताने को कुछ नहीं, जांच चल रही: NTA डीजी
सूत्रों के मुताबिक NTA के डीजी ने कमेटी को बताया कि फिलहाल 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए नए सिरे से पेपर तैयार करने का काम चल रहा है. बैठक में जब पेपर लीक को लेकर सवाल पूछा गया तो अधिकारियों की तरफ से बताया गया कहा कि अभी उनके पास बताने को ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

सरकार और एनटीए की तरफ से जांच एजेंसी से साफ तौर पर कहा गया है की पेपर लीक की घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.  21 जून को एक बार परीक्षा हो जाने के बाद कोशिश यह की जाएगी कि नए सत्र में देरी न हो.

बैठक में मौजूद शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी बताया कि 21 जून को एक बार परीक्षा हो जाने के बाद अगले साल होने वाली परीक्षा की पूरी व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी. इससे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न हो. यह बैठक सुबह 11 बजे से लेकर 4 तक चल, इसमें एनटीए के डीजी के अलावा शिक्षा मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे.

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About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 21 May 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Education NEET NTA
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