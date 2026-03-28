नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करेंगे. यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आयोजन है, जिसमें लाखों लोगों की नज़रें टिकी हुई है.

पुलिस कमिश्नरेट, ट्रैफिक विभाग और खुफिया एजेंसियां मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी है पूरे क्षेत्र को एक तरह से हाई सिक्युरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे. सबसे पहले वह एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे और वहां तैयारियों का जायजा लेंगे. इसके बाद दोपहर करीब 12:00 बजे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करेंगे.

SPG के हाथ में सुरक्षा की कमान

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल की कमान संभाल ली है. उनके साथ स्थानीय पुलिस, पीएसी, ट्रैफिक पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हजारों जवान तैनात किए गए हैं. एयरपोर्ट से लेकर जनसभा स्थल तक हर रूट को सेनिटाइज किया गया है. ड्रोन कैमरे और हाईटेक सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है.

हर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके. कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विस्तृत रूट प्लान जारी किया गया है. मेरठ और गाजियाबाद की तरफ से आने वाले वाहन ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे से सिरसा गोल चक्कर पहुंचेंगे और वहां से तय मार्ग से फैलेदा और दयानंतपुर गांव होते हुए पार्किंग 6 और 7 तक जाएंगे.

मथुरा और अलीगढ़ की तरफ से आने वाले वाहन यमुना एक्सप्रेस-वे से जेवर टोल पहुंचेंगे और सबोता अंडर पास होते हुए किशोरपुर मार्ग से पार्किंग 59 और 11 तक पहुंच सकेंगे. इसके साथ ही हापुड़ बुलंदशहर और खुर्जा की ओर से आने वाले वाहन जेवर इंटरचेंज से पार्किंग 13 और 14 तक जाएंगे, जहां से शटल बसों के जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा जाएगा.

दिल्ली नोएडा से आने वाले वाहनों के लिए खास व्यवस्था

दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सूरजपुर से आने वाले लोगों के लिए अलग ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. यहां वाहन नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से गलगोटिया कट पर उतरेंगे और एक्सपो मार्ट एनएसजी गोल चक्कर होते हुए फ्लेदा कट और दयानतपुर पहुंचेंगे. यहां पार्किंग 7 में वाहन खड़े किए जाएंगे. भीड़ से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है. कार्यक्रम के दिन सुबह 7:00 बजे से रात 11:00 बजे तक सभी मालवाहक और कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.

15 पार्किंग स्थल हर वर्ग के लिए अलग इंतजाम

जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए कुल 15 पार्किंग स्थल बनाए हैं. वाहनों के लिए पार्किंग 1, 2 और 3 निर्धारित की गई है. मीडिया कर्मियों के लिए पार्किंग 8 तय की गई है जहां से उन्हें निर्धारित रूट के जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के लिए पार्किंग 10 तय की गई है. वहीं बसों के जरिए आने वाले लोगों के लिए पार्किंग 15 बनाई गई है, जहां से शटल सेवाएं चलाई जाएगी. आम जनता के लिए पार्किंग 5,6,7,9,11,13 और 14 में व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम में शामिल होने वाले आम लोगों की सुविधा के लिए शटल बसों की व्यवस्था की गई है.

मीडिया कवरेज के लिए विशेष व्यवस्था

प्रशासन ने मीडिया के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. मीडिया कर्मियों को किशोरपुर गेट में प्रवेश दिया जाएगा और पार्किंग 8 तक पहुंचाया जाएगा. वहां से उन्हें निर्धारित मीडिया जोन तक ले जाया जाएगा जहां से पूरे कार्यक्रम की कवरेज कर सकेंगे. सुरक्षा के लिहाज से मीडिया की भी सघन जांच की जाएगी. इस उद्घाटन को लेकर करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है. यातायात से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 9971009001 जारी किया गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें. समय से पहले निकले और अनावश्यक यात्रा से बचें.

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