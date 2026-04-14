Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया।

अब वे राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालने दिल्ली जाएंगे।

राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बिहार की राजनीति से विदाई मानते हैं।

केंद्र में उनकी भूमिका भाजपा तय करेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति से विदाई हो चुकी है. नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब वे राज्यसभा की जिम्मेदारी निभाने के लिए जल्द ही दिल्ली की तरफ कुच करेंगे. राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना एक तरह से बिहार में जो उनका नेतृत्व था, वे पिछले 20-22 साल से बिहार की राजनीति में अपरिहार्य बने हुए थे, उससे उन्हें एक सकुशल विदाई मिली है.

राज्यसभा में जाने का फैसला नीतीश के लिए कितना मुश्किल?

राजनीतिक विशेषज्ञ शम्भू भद्र के अनुसार, नीतीश कुमार के लिए बिहार की राजनीति से उठकर राज्यसभा में जाने का फैसला करना आसान नहीं था. उन्होंने कहा, ‘नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह की राजनीति अपने पूरे करियर में की है, कि समाजवादी आंदोलन से उनकी राजनीति शुरू हुई थी और वहां से लेकर सामाजिक बदलाव के लिए जितने भी काम किए उन सभी चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार के लिए भी राज्यसभा में आने का फैसला करना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन राजनीति में किसी चीज की अगर शुरुआत होती है, तो उसका अंत भी होता है. ऐसे में हमें इस नीतीश कुमार की सकुशल विदाई के तौर पर देखना चाहिए.’

केंद्र में क्या होगी नीतीश कुमार की भूमिका?

शम्भू भद्र ने कहा, ‘नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति से उठकर केंद्र में आ रहे हैं. हालांकि, नीतीश कुमार के लिए ये प्लेटफॉर्म नया नहीं है. खास बात यह है कि नीतीश पूर्व में भी केंद्र में अपनी भूमिका निभा चुके हैं. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन अब उनकी उम्र और अनुभव को देखते हुए केंद्र में NDA में भाजपा देखेगी कि नीतीश कुमार कहां पर और किस जोनर यानी किस सामाजिक क्षेत्र में वो फिट होंगे, उससे उन्हें जोड़ा जाएगा और उन्हें नई जिम्मेदारी दी जा सकती है.’

उन्होंने कहा, ‘अभी तक यह निश्चित नहीं है कि राज्यसभा में आते ही नीतीश कुमार को केंद्र में कोई मंत्री पद तुरंत दे दिया जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अब बिहार नीतीश कुमार से मुक्त होने जा रहा है.’

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