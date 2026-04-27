'बंगाल में पहली बार बनेगी BJP की सरकार', भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा दावा

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Elections 2025: 'बंगाल में पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार', नितिन नवीन का बड़ा दावा

West Bengal Elections 2025: 'बंगाल में पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार', नितिन नवीन का बड़ा दावा

Nitin Nabin West Bengal 2026: नितिन नवीन ने कहा कि बंगाल में बदलाव के लिए वहां की जनता जिस तरह से सड़कों पर उतरकर सामने आई है, वह अपने आप में बड़ा संकेत है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 27 Apr 2026 09:06 PM (IST)
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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि 4 मई का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद ऐतिहासिक साबित होगा. उनके अनुसार यह दिन राज्य में नई आज़ादी, नई उमंग और नई उड़ान का प्रतीक बनेगा.

जयपुर दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन ने कहा कि बंगाल में बदलाव के लिए वहां की जनता जिस तरह से सड़कों पर उतरकर सामने आई है, वह अपने आप में बड़ा संकेत है. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंबे समय तक संघर्ष किया है और उसी मेहनत का परिणाम 4 मई को देखने को मिलेगा. उन्होंने भरोसा जताया कि उस दिन निश्चित रूप से भाजपा का भगवा लहराएगा और राज्य में पार्टी की सरकार बनेगी.

उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत का पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाएगा, जिन्होंने जमीनी स्तर पर लगातार काम किया है. नितिन नवीन ने यह भी कहा कि पार्टी का संकल्प पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर स्तर पर भगवा लहराने का है और इसके लिए संगठन लगातार काम कर रहा है.

पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर क्या बोले नितिन नवीन

राजस्थान के कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि वे अभी से पंचायत और नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं. उन्होंने इन चुनावों को संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह चुनाव पार्टी को नई दिशा देने वाले साबित होंगे. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही संभव है और यही ताकत भाजपा को लगातार आगे बढ़ा रही है.

नितिन नवीन ने बंगाल से लेकर राजस्थान तक के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी हर राज्य में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का समर्पण और मेहनत ही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है.

नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना 

अपने एक दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान नितिन नवीन टोंक जिले पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी के सात जिला कार्यालयों का शुभारंभ किया, जबकि नागौर जिले में नए कार्यालय का शिलान्यास भी किया. टोंक में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. यह क्षेत्र कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है. उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जबकि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला राजस्थान दौरा है, जिसे संगठन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. उनके दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पूरे समय उनके साथ मौजूद रहे.

शाम करीब 4 बजे नितिन नवीन टोंक से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी के चुनिंदा नेताओं ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट के बाहर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि राजस्थान में पार्टी की सत्ता कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संभव हो पाई है. उन्होंने कहा कि अब इसी तरह की मेहनत बंगाल में भी जीत दिलाएगी.

यह भी पढ़ें : ईरान को मिला रूस का साथ, पुतिन ने अराघची से की मुलाकात, खामेनेई को भेजीं शुभकामनाएं

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Apr 2026 09:06 PM (IST)
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Nitin Nabin BJP West Bengal 2026
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