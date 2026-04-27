'बंगाल में पहली बार बनेगी BJP की सरकार', भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा दावा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि 4 मई का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद ऐतिहासिक साबित होगा. उनके अनुसार यह दिन राज्य में नई आज़ादी, नई उमंग और नई उड़ान का प्रतीक बनेगा.

जयपुर दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन ने कहा कि बंगाल में बदलाव के लिए वहां की जनता जिस तरह से सड़कों पर उतरकर सामने आई है, वह अपने आप में बड़ा संकेत है. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंबे समय तक संघर्ष किया है और उसी मेहनत का परिणाम 4 मई को देखने को मिलेगा. उन्होंने भरोसा जताया कि उस दिन निश्चित रूप से भाजपा का भगवा लहराएगा और राज्य में पार्टी की सरकार बनेगी.

उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत का पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाएगा, जिन्होंने जमीनी स्तर पर लगातार काम किया है. नितिन नवीन ने यह भी कहा कि पार्टी का संकल्प पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर स्तर पर भगवा लहराने का है और इसके लिए संगठन लगातार काम कर रहा है.

पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर क्या बोले नितिन नवीन

राजस्थान के कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि वे अभी से पंचायत और नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं. उन्होंने इन चुनावों को संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह चुनाव पार्टी को नई दिशा देने वाले साबित होंगे. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही संभव है और यही ताकत भाजपा को लगातार आगे बढ़ा रही है.

नितिन नवीन ने बंगाल से लेकर राजस्थान तक के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी हर राज्य में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का समर्पण और मेहनत ही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है.

नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना

अपने एक दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान नितिन नवीन टोंक जिले पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी के सात जिला कार्यालयों का शुभारंभ किया, जबकि नागौर जिले में नए कार्यालय का शिलान्यास भी किया. टोंक में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. यह क्षेत्र कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है. उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जबकि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला राजस्थान दौरा है, जिसे संगठन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. उनके दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पूरे समय उनके साथ मौजूद रहे.

शाम करीब 4 बजे नितिन नवीन टोंक से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी के चुनिंदा नेताओं ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट के बाहर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि राजस्थान में पार्टी की सत्ता कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संभव हो पाई है. उन्होंने कहा कि अब इसी तरह की मेहनत बंगाल में भी जीत दिलाएगी.

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