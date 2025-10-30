'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?

सड़कें खराब हों तो जनता अक्सर सरकार को दोष देती है, लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तय किया है कि गलती जहां होगी, जिम्मेदारी वहीं तय होगी. इसी सोच के तहत उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क निर्माण कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने YouTube चैनल बनाकर हर प्रोजेक्ट की वीडियो रिपोर्ट जनता के साथ साझा करें.

अब हर सड़क पर लगेगा QR कोड

गडकरी ने घोषणा की है कि अब हर राष्ट्रीय राजमार्ग पर QR कोड वाले बोर्ड लगाए जाएंगे. कोई भी व्यक्ति उस कोड को स्कैन कर यह देख सकेगा कि उस सड़क को किस ठेकेदार ने बनाया, किस कंसल्टेंट ने डिजाइन किया, और कौन सरकारी अधिकारी उस सड़क की देखरेख कर रहा है. गडकरी ने कहा, 'अगर सड़क खराब है और लोग सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं, तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी है. मैं क्यों गाली खाऊं? QR कोड में सबकी जानकारी होगी ताकि जनता सीधे सही जगह सवाल पूछ सके.'

Big Win!@nitin_gadkari ji is implementing my QR scan idea!



On July 12, I posted: If ₹5 biscuit has all details, why not 100 Cr road?



I demanded QR codes for roads. After months of efforts, it’s finally happening!



This is just the start of Accountability & Transparency! pic.twitter.com/aIBUV5GFx1 — Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) October 28, 2025

टोल देते हैं तो सड़क इंटरनेशनल क्वालिटी की होनी चाहिए- गडकरी

गडकरी ने साफ कहा कि जब लोग टोल टैक्स दे रहे हैं, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़कें मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'मौसम या खराब डामर बहाना नहीं हो सकता. अगर सड़क आरामदायक नहीं है, तो उसे तुरंत दुरुस्त करें. खर्च बढ़ जाए, लेकिन आराम से समझौता नहीं होगा.'



जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर- गडकरी

गडकरी ने कहा कि अब सड़क प्रोजेक्ट्स में जवाबदेही और पारदर्शिता अनिवार्य होगी. इसके लिए उन्होंने परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू करने की बात कही, ताकि यह जांच हो सके कि डिजाइन या रखरखाव में कहां कमी है और अच्छा काम करने वालों को सम्मान मिले. उन्होंने कहा, 'जब ऑडिट नियमित होंगे, तो पारदर्शिता बढ़ेगी और बहाने खत्म होंगे.'

यूट्यूब पर दिखेंगे हर प्रोजेक्ट के वीडियो

कार्यक्रम में सड़क परिवहन सचिव वी. उमाशंकर ने भी बताया कि अब NHAI और बिल्डर्स को हर प्रोजेक्ट के वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, ताकि जनता प्रगति देख सके और अपनी राय दे सके. उन्होंने कहा, 'कई बार हमें प्रोजेक्ट्स की जानकारी स्वतंत्र यूट्यूबर्स के वीडियो से मिलती है. इसलिए अब वीडियो अपलोडिंग को हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना रहे हैं.'

2 लाख करोड़ की योजना से 25,000 किमी सड़क अपग्रेड

गडकरी ने बताया कि सरकार 2 लाख करोड़ रुपये की योजना के तहत 25,000 किलोमीटर हाईवे को चार लेन में बदलने का काम कर रही है. इससे बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा, और देशभर में धार्मिक पर्यटन और एडवेंचर ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि अब हाईवे निर्माण में प्रीकास्ट तकनीक को अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि गुणवत्ता बढ़े और काम तेजी से पूरा हो.