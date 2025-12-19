नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक घर पर रेड मारी और उस जगह की बड़े पैमाने पर तलाशी ली. सूत्रों के मुताबिक, रेड नाइक-बाग नौगाम वाले घर पर की गई, जिसे श्रीनगर में मौलवी इरफान किराए के घर के तौर पर इस्तेमाल करता था.

यह घर पुलिस स्टेशन चानपोरा के इलाके में आता है और मौलवी इरफान, जो NIA द्वारा जांचे जा रहे केस में आरोपी है, कई सालों से इस घर में रह रहा था. रेड के दौरान, NIA टीम को लोकल पुलिस और CRPF के सुरक्षाकर्मियों ने मदद की.

इरफान मौलवी को जैश पोस्टर केस में पकड़ा था

शोपियां के रहने वाले इरफान मौलवी को पहले J&K पुलिस ने जैश पोस्टर केस में हिरासत में लिया था और बाद में हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से फरीदाबाद और सहारनपुर में मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद उसे NIA को सौंप दिया गया था.

लेकिन, जब NIA ने रेडफोर्ट ब्लास्ट केस में मोलवी इरफान का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर लिस्ट किया, तो उसे एजेंसी को सौंप दिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

संदिग्धों के संपर्क में था मौलवी इरफान

जांच करने वालों ने कहा है कि मौलवी इरफान ब्लास्ट की प्लानिंग और उसे अंजाम देने में शामिल खास संदिग्धों के संपर्क में था. एजेंसी उसके रोल की जांच कर रही है, जिसमें संदिग्ध लॉजिस्टिक मदद, कम्युनिकेशन लिंक और 'गुनाहगारों' के साथ संभावित सोच से जुड़ाव शामिल है.

अधिकारियों ने कहा कि जांच ब्लास्ट के पीछे नेटवर्क की पूरी हद तक पता लगाने और यह पता लगाने पर फोकस है कि क्या जम्मू-कश्मीर में कोई और ऑपरेटिव या मददगार एक्टिव थे. NIA ने इस केस से जुड़ी देश भर में कार्रवाई के तहत हाल के हफ्तों में कई जगहों पर तलाशी और पूछताछ तेज कर दी है. श्रीनगर रेड के दौरान मिले सामान के एनालिसिस के आधार पर आगे की कार्रवाई की उम्मीद है.