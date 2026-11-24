प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ फोन पर बात की. दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर निरंतर सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया.

उन्होंने इस संबंध में मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया. पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ सार्थक बातचीत हुई. हमने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय संपर्क और सहयोग की निरंतर गति पर संतोष जताया.’

वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम पर जताई सहमति- PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘हमने व्यापार और निवेश, रक्षा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजिज के क्षेत्र में नए अवसर तलाशने के तरीकों पर भी चर्चा की. भारत और जर्मनी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ शांति, स्थिरता और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी मिलकर काम करना जारी रखेंगे.’

Had a productive conversation with Chancellor Friedrich Merz. We reviewed the growing momentum in the India-Germany Strategic Partnership and discussed ways to unlock new opportunities in trade and investment, defence and advanced technologies. India and Germany will also continue to work closely together to address global challenges and promote peace, stability and a rules-based international order. @_FriedrichMerz @bundeskanzler — Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026

PMO की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘इस साल भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर दोनों नेताओं ने रक्षा और एडवांस्ड तकनीकों सहित प्रमुख सेक्टरों में सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार के लिए कई नए अवसर खुलेंगे.’

जर्मनी के मंत्री से एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में की मुलाकात

Glad to meet Minister-President Olaf Lies of Lower Saxony #Germany Discussed the strategic, economic & technological imperative of closer 🇮🇳🇩🇪 and 🇮🇳🇪🇺 cooperation in the current turbulent era. Appreciate his positive sentiments in that regard. Also exchanged views on the Ukraine conflict and other regional issues. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 24, 2026

वहीं, दूसरी तरफ विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मंगलवार (24 नवंबर) को नई दिल्ली में जर्मनी के लोअर सैक्सनी के मंत्री-अध्यक्ष ओलाफ लाइज से मुलाकात की. उन्होंने इस संबंध में X प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए पोस्ट में कहा, ‘जर्मनी के लोअर सैक्सनी के मंत्री-अध्यक्ष ओलाफ लीस से मुलाकात करके खुशी हुई. वर्तमान समय में मौजूद उथल-पुथल भरे दौर में भारत-जर्मनी और भारत-यूरोपीय संघ के बीच करीबी सहयोग की रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी जरूरतों पर भी चर्चा हुई.’

उन्होंने कहा, ‘इस संबंध में मैं उनके सकारात्मक विचारों की सराहना करता हूं. इसके अलावा, यूक्रेन संघर्ष और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी हमने विचारों का आदान-प्रदान किया.’

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