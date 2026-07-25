भारत में मुसलमानों के अधिकारों के समर्थन पर मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों की नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई. जिसमें कहा गया कि ये सदन 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में परीक्षा के पेपर लीक के संबंध में मांगें उठाने के लिए एकत्रित छात्रों और युवाओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करता है. इस कार्रवाई में 100 से अधिक लोग घायल हुए, जो अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) और 21 का उल्लंघन है.

बयान जारी कर कहा गया कि यह सदन इसके लिए एक स्वतंत्र, समयबद्ध न्यायिक जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करता है. यह सदन देश भर के उन सभी छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है जो मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही स्थापित करने तथा सुधार लागू करने की उनकी मांग का समर्थन करता है.

यह सदन भारतीय समाज के सभी वर्गों के बीच सामाजिक एकता, सद्भाव और एकजुटता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लेता है. यह एकजुटता हमारी साझा राष्ट्रीय पहचान, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और हमारे साझा मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर आधारित होनी चाहिए.

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाना

बयान जारी कर कहा गया कि यह सदन उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 जुलाई 2026 को पारित उस ध्वस्तीकरण आदेश की निंदा करता है, जो रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों, जिसमें उसकी मस्जिद भी शामिल है, के खिलाफ है. कैंपस 27 सितंबर 2024 को ही प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आया, जबकि निर्माण 2016 तक पूरा हो चुका था. इसलिए यह आदेश पूर्वव्यापी रूप से नियमों को लागू करने का गलत प्रयास है. राज्य की अपनी नियमितीकरण नीति को भी रोका गया है और इसी तरह की अन्य संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.



यह विश्वविद्यालय अनुच्छेद 30(1) के तहत एक अल्पसंख्यक संस्थान है. यह आदेश हजारों छात्रों की शिक्षा को खतरे में डालता है. यह सदन ध्वस्तीकरण आदेश को तुरंत वापस लेने, नियमितीकरण नीति के तहत पुनर्विचार करने और कोई दमनात्मक कार्रवाई न करने की मांग करता है. बयान में कहा गया कि यह सदन अतिक्रमण के बहाने मस्जिदों और दरगाहों के चयनात्मक ध्वस्तीकरण और सील करने की निंदा करता है, जो अनुच्छेद 14, 25 और 26 तथा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उल्लंघन है. आगे कहा गया कि यह सदन मुसलमानों से बंदी की तरह व्यवहार करने को अस्वीकार करता है.

जम्मू और कश्मीर को लेकर प्रस्ताव

बयान में कहा गया कि यह सदन अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में दर्ज आश्वासन के अनुपालन में जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग करता है. यह सदन मानता है कि समान नागरिक संहिता की कोई भी ऐसी योजना जो विभिन्न समुदायों के अपने धर्म के सिद्धांतों या उसकी प्रथाओं का पालन करने के अधिकार को छीनती है, वह धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के विपरीत होगी. यह सदन ऐसे किसी भी थोपे जाने का सभी संवैधानिक और कानूनी साधनों से विरोध करने का संकल्प लेता है.

बयान में ये भी कहा गया कि यह सदन मुसलमानों से एक बंदी वोट बैंक के रूप में व्यवहार करने को अस्वीकार करता है और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में राजनीतिक दलों, विशेषकर जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, की चुप्पी की निंदा करता है. उनसे आह्वान करता है कि वे भारतीय मुसलमानों को प्रभावित करने वाले उपरोक्त मुद्दों पर अपनी स्थिति की समीक्षा करें.

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