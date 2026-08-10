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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत नहीं', राहुल का सरकार पर बड़ा हमला, जानें और क्या कहा

'गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत नहीं', राहुल का सरकार पर बड़ा हमला, जानें और क्या कहा

राहुल गांधी ने कहा कि अगर गृह मंत्री ने छात्रों पर हमले का आदेश दिया था तो हमारे बच्चों पर गोली चलवाने के लिए वे दोषी हैं और अगर उन्हें इस घटना के बारे में पता नहीं था, तो वे अयोग्य हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 10 Aug 2026 06:40 PM (IST)
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केंद्र सरकार की ओर से सदन में छात्र आंदोलनों पर चर्चा के लिए हामी भरने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री मंत्री शाह और पीएम मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि अमित शाह सदन में आकर छात्रों पर हुए हमले का जवाब दें और पीएम मोदी माफी मांगें. उन्होंने कहा कि पीएम ने राम मंदिर ट्रस्ट में जो अपने लोग बैठाए हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपये की चोरी किए हैं, उसका जवाब दें. राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने सदन में खड़े हो जाएं.

गृह मंत्री से राहुल गांधी से पूछे सवाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'सवाल यह नहीं था कि अमित शाह संसद में आकर कुछ आम विषयों पर भाषण देंगे. सवाल हमेशा यह रहा है कि अमित शाह को यह साफ करना होगा कि दिल्ली में हमारे युवाओं पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया. पैलेट गन चलाई गईं, छात्रों को कील लगी लाठियों से पीटा गया. उन्हें साफ-साफ बताना चाहिए. क्या उन्होंने इसका आदेश दिया था या नहीं? अगर उन्होंने आदेश दिया था, तो हमारे बच्चों पर गोली चलवाने के लिए वे दोषी हैं और अगर उन्हें इस घटना के बारे में पता नहीं था, तो वे अयोग्य हैं. दोनों ही सूरतों में, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए.'

पीएम मोदी माफी मांगें: राहुल गांधी

उन्होंने कहा, 'छात्रों पर जो भी हमले हुए हैं पीएम मोदी उसके लिए माफी मांगें. राम मंदिर में चोरी का मुद्दा था. प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोगों ने राम मंदिर में चोरी की है. अब अमित शाह अचानक कह रहे हैं कि वे बोलने को तैयार हैं. हमें उनकी मनगढ़ंत बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है. हमें इसमें दिलचस्पी है कि क्या उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं. सबसे पहले, उन्हें यह बात पूरी तरह साफ करनी चाहिए. उसके बाद ही किसी चर्चा का सवाल उठता है. हम पिछले 15 दिनों से यही मांग कर रहे हैं.'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'अमित शाह में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संसद में आकर हमारे सामने खड़े हे सकें. न तो पीएम मोदी और न ही अमित शाह में इतनी हिम्मत है. हम बस यह जानना चाहते हैं कि फायरिंग का आदेश किसने दिया और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो MHA में किसने आदेश दिया? हम यह समझना चाहते हैं कि क्या यह गलती है या अक्षमता?'

Published at : 10 Aug 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi PM Modi Breaking News Abp News AMIT SHAH
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