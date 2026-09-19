नंदीग्राम में क्यों गिरफ्तार हुआ कांग्रेस उम्मीदवार? बड़ा खुलासा, अब तक क्या-क्या हुआ?

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में उपचुनाव से ठीक पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है. कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है. अब उनकी गिरफ्तारी का बड़ा कारण सामने आया है. अहम बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था. इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है.

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, 'नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है. लोकतंत्र की हत्या है. BJP का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है. वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं.'

कांग्रेस प्रत्याशी की क्यों हुई गिरफ्तारी

पीटीआई के मुताबिक, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सुभंकर सरकार ने कहा, 'मुझे जानकारी मिली है कि उन्हें हत्या के एक मामले में हिरासत में लिया गया है, लेकिन हमें इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है. मिलन नंदीग्राम भूमि आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे. लेकिन उन्हें आज ही क्यों गिरफ्तार किया गया?'

गिरफ्तारी पर क्या बोले ऋतब्रत बनर्जी

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, 'हमने, यानी डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस ने मिलन प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिन पर हत्या के तीन मामले लंबित हैं. चुनाव के दौरान वारंट पर अमल करना अनिवार्य है.'

ममता ने क्या कहा

ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, 'नंदीग्राम उप-चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देते ही, उनके प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया. इसकी टाइमिंग गंभीर सवाल उठाती है और यह बीजेपी का वही पुराना तरीका है: कोई पुराना मामला निकाल लाओ. लेकिन अभी ही क्यों? ठीक हमारे समर्थन के ऐलान के तुरंत बाद.'

ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी को दिया था समर्थन

टीएमसी की आपसी लड़ाई के बीच नंदीग्राम उपचुनाव के लिए ममता खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया. पेशे से शिक्षिक प्रधान डे को ममता खेमे ने नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया था. शुक्रवार दोपहर अपने पति सत्यजीत के साथ वह राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ पहुंचीं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की. ममता ने इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दे दिया.

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