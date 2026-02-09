'ओवन' बनी स्पाइसजेट की फ्लाइट! बिना AC के 90 मिनट तक रहे कैद, एयरलाइन ने क्या दी सफाई?

मुंबई से गोवा जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट को लेकर अफरा-तफरी मच गई. यहां कंपनी ने बिना एसी के यात्रियों को 90 मिनट से ज्यादा समय तक विमान के अंदर रखा. इससे गुस्साए यात्रियों ने सोशल मीडिया पर कंपनी को जमकर ट्रोल किया और इसे मेटल ओवन करार दिया. साथ ही अब इस मामले में लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

कंपनी ने पूरे मामले में दी सफाई

एयरलाइन की तरफ से बयान सामने आया है. कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि 9 फरवरी 2026 को गोवा से मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 1082 अपने तय समय पर डिपार्चर के लिए तैयार थी. हालांकि, मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैफिक की वजह से विमान उड़ान नहीं भर सका. एसी पूरे समय चालू रहा. हालांकि, मुंबई के गर्म और उमस भरे मौसम के कारण कुछ यात्रियों को परेशानी हो सकती है. यात्रियों की सुरक्षा और आराम हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. यात्रियों की हुई असुविधा के लिए हमें खेद है.

उद्धव गुट के नेता ने सोशल मीडिया पर उठाया था मामला

यह पूरा मामला तब सामने आया, जब उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने एक्स पर लिखा था कि सांस घुट रही है. अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने पोस्ट कंपनी को टैग करते हुए लिखा कि flyspicejet की तरफ से बिल्कुल घटिया प्रोफेशनलिज्म. फ्लाइट SG1082 के यात्री 90 मिनट से ज्यादा समय से बिना एयर कंडीशन के विमान में फंसे हुए हैं. यह एक मेटल ओवन है. फ्लाइट नहीं. अगर किसी यात्री को गर्मी से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

Absolutely pathetic "professionalism" from @flyspicejet. Passengers on flight SG1082 (BOM-GOX) have been stuck on the aircraft for 90+ mins with NO AIR CONDITIONING.

​This is a metal oven, not a flight. If a passenger suffers a heat-related health crisis, who is taking… pic.twitter.com/8IymobDwd5 — Ambadas Danve (@iambadasdanve) February 9, 2026

उन्होंने आगे लिखा कि अब सिर्फ देखने का समय नहीं है. सुरक्षा के इस खुलेआम उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट के ऑफिशियल हैंडल पर भी टैग किया. साथ ही अपने पोस्ट में एक वीडियो भी टैग किया था.

यात्रियों ने की सरकार से कानूनी एक्शन लेने की मांग

इधर, यात्री भी गुस्से में नजर आए. उन्होंने सरकार से कानूनी एक्शन लेने की मांग की है. यह घटना ऐसे समय हुई है, जब DGCA यात्रियों की सुविधाओं को लेकर सख्त नियम बनाने का दावा करता है. ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं.