भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पथराव की घटना पर कहा है कि ऐसे साजिशी सिंडिकेट कभी सफल नहीं होंगे. उन्होंने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला.

आईएएनएस से बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'तुर्कमान गेट और उसके आसपास की साजिशें नई नहीं हैं. पिछले 10 सालों से इस देश को लगातार सांप्रदायिक दंगों, उन्माद और उग्रवाद की आग में झोंकने की साजिशें हुईं. लेकिन यह साजिश रचने वाले सिंडिकेट कभी सफल नहीं हुए.'

उन्होंने कहा कि किसी भी सांप्रदायिक फसाद पर सियासी मफाद ढूंढने वाला जो साजिशी सिंडिकेट है, उसके सांप्रदायिक संक्रमण से हमें सावधान रहना होगा. यह न तो समाज के हित में है और न ही देश के सौहार्द के हित में है.

विरोधियों पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा, 'ये वे लोग हैं, जो हर सांप्रदायिक फसाद के जरिए सियासी मफाद (फायदे) की तलाश में रहते हैं. समाज के बड़े तबके में भय और भ्रम का माहौल पैदा करके अपने राजनीतिक स्वार्थ का गुणा भाग करते हैं. ये लोग चाहते हैं कि देश का सौहार्द खराब हो, देश का ताना-बाना टूटे, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो, इसी काम में ये लोग लगे हुए हैं. ऐसे लोगों को कभी सफल नहीं होने देना चाहिए.'

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम आने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'अराजकता और उग्रवाद को बढ़ावा देने की जो सोच, सनक और साजिश के लोग, चाहे वो संसद के अंदर हों या संसद के बाहर हों, वो देशहित में नहीं सोच रहे हैं.'

भाजपा नेता ने कहा, 'आप (मोहिबुल्लाह नदवी) संसद के अंदर आए हैं. आप संविधान की कसम खाकर आए हैं. आप हर वो काम कर रहे हैं जिससे देश टूटे, जिससे देश के सौहार्द का ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो, जिससे देश में अराजकता और उद्दंडता व उग्रवाद को बढ़ावा मिले.'

मुख्तार अब्बास नकवी ने जीडीपी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भी पलटवार किया. भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती डायनेस्टी के ढपोरशंख का डिज्नीलैंड बन गई है. इसी तरह की डिफॉल्टर डिंगबाजी सुनाई पड़ेगी. आज देश का माहौल पॉजिटिव है. इस पर आप डिस्ट्रेक्टिव का तड़का लगाने की कोशिश करेंगे तो कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा.

उन्होंने आगे कहा कि आज जमीन पर जनता कांग्रेस की धारा की धुनाई कर रही है. कांग्रेस का जनाधार सिकुड़ता और सिमटता जा रहा है. भाजपा नेता ने कहा, 'विपक्ष को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सुशासन और समावेशी सशक्तीकरण की ताकत को किसी जंतर-मंतर से छूमंतर कर देंगे तो उन्हें इस गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का परिवारतंत्र पराजय की प्रयोगशाला बनता जा रहा है. यही कारण है कि पराजित पराक्रमियों का पाखंड दिखाई देगा.'

