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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में भारी कटौती, ATF पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लागू, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में भारी कटौती, ATF पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लागू, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

By : एबीपी लाइव | Updated at : 27 Mar 2026 08:58 AM (IST)
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अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण देश भर में ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं के मद्देनजर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है. गुरुवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले के 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं डीजल पर उत्पाद शुल्क पहले के 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0 रुपये कर दिया गया है.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 27 Mar 2026 08:58 AM (IST)
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