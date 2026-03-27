पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में भारी कटौती, ATF पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लागू, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण देश भर में ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं के मद्देनजर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है. गुरुवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले के 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं डीजल पर उत्पाद शुल्क पहले के 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0 रुपये कर दिया गया है.