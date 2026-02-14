यादाद्री भुवनगिरी जिले के छोटुपल्ल पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत येल्लागिरी में स्थित बृंदावन लैबोरेटरीज (Brundavan Laboratories) में बीती रात लगभग 11 बजे अचानक भीषण विस्फोट (Reactor Blast) हुआ. इतना ही नहीं कंपनी के दो रिएक्टर्स एक के बाद एक ध्वस्त हो गए, जिससे पूरे परिसर में आग का गोला बन गया. विस्फोट की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि आस-पास के गांवों में भूकंप जैसा माहौल बन गया था. हालांकि, पुलिस और अग्निशामक दस्तों ने तुरंत हस्तक्षेप कर आग पर काबू पा लिया.

कैसे हुआ हादसा

घटना की सुबह हालात बेहद भयावह थे. बृंदावन लैबोरेटरीज, जो कि एक प्रमुख फार्मा कंपनी है उसके अंदर अभी भी धुएं के गुबार उड़ रहे थे. रात के सन्नाटे को चीरते हुए हुए इस विस्फोट ने इलाके में दहशत फैला दी थी. मौके पर मौजूद अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि रिएक्टर में केमिकल्स की मिक्सिंग के दौरान तकनीकी खराबी या गर्मी बढ़ने के कारण यह हादसा हो सकता है.

पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलते ही उन्होंने फायर सर्विस को अलर्ट कर दिया. देखते ही देखते छह से अधिक फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचीं और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल लाइन के भीतर सीमित कर दिया गया. सौभाग्य से इस बार जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन कंपनी की मशीनरी और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ. छोटुपल्ल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कंपनी प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी बड़ी वजह

यह इलाका फार्मा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. पिछले कुछ सालों में यहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं. तेलुगु न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आग की लपटें आसमान छूती नजर आ रही हैं. यादाद्री जिला प्रशासन अक्सर औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रमाणपत्र (Safety Certificates) के सख्त पालन के लिए निर्देश देता रहता है, लेकिन रात के इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी. इस घटना ने फिर से फार्मा सेक्टर में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा और कारखानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख्ती की मांग को मजबूत किया है.

ये भी पढ़ें

DU में इतिहासकार इरफान हबीब पर फेंकी गई पानी से भरी बाल्टी, लेक्चर देते समय वारदात, ABVP का आया रिएक्शन