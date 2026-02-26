विवादों में घिरी ‘द केरल स्टोरी’ ने छापे थे कितने करोड़? आरोपों के बावजूद रही ब्लॉकबस्टर

‘द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' कानूनी मुश्किलों और पॉलिटिकल आलोचनाओं में फंसी हुई है. वहीं इसकी प्रीक्वल 'द केरल स्टोरी' ने भी मुश्किल सफर का सामना किया था. 5 मई, 2023 को रिलीज हुई, 'द केरला स्टोरी' को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और जिसमें अदा शर्मा ने लीड रोल निभाया है. इस फिल्म के टीजर के आते ही विवाद खड़ा हो गया था लेकिन सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसने दर्शकों का दिल जीत लिया और ये देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी.

क्यों हुआ था विवाद

'द केरल स्टोरी' के शुरुआती प्रमोशनल मटीरियल में दावा किया गया था कि आईएसआईएस ने केरल की 32,000 महिलाओं की ट्रैफिकिंग की थी . यह एक ऐसा आंकड़ा था जिसकी खूब आलोचना हुई क्योंकि यह सच में गुमराह करने वाला था. क्रिटिक्स ने फिल्म पर धर्म बदलने, "लव जिहाद" और ISIS में भर्ती के बारे में एक कहानी को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देती है और एक बांटने वाले पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाती है.

बैन लगाने की की गई थी मांग

इसके बाद 'द केरल स्टोरी' के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट में बैन लगाने की मांग करते हुए तेजी से कानूनी याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें कहा गया कि फिल्म सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकती है. हालांकि कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया था लेकिन फिल्म बनाने वालों को 32,000 के आंकड़े के प्रमोशनल रेफरेंस हटाने और ट्रेलर में बदलाव करने का निर्देश दिया गया था.

पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म पर लगाया था बैन

सबसे बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल से आया. मई 2023 में, ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल सिनेमा रेगुलेशन एक्ट के तहत फिल्म पर बैन लगा दिया, इसे "हेट स्पीच" कहा और संभावित कानून-व्यवस्था के मुद्दों की चेतावनी देने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दिया. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन पर रोक लगा दी, जिसने इसे बहुत ज़्यादा बताया और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को उनके तर्क पर नोटिस जारी किए. टॉप कोर्ट ने दो डिस्क्लेमर जोड़ने का भी आदेश दिया था. एक यह साफ करता है कि फिल्म एक काल्पनिक कहानी है, और दूसरा यह कहता है कि 32,000 धर्म बदलने के दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है.

विरोध की वजह से तमिलनाडु में परफॉर्मेंस रही थी खराब

तमिलनाडु में, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने कानून-व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए स्क्रीनिंग रोक दी थी. हालांकि फिल्म बनाने वालों ने पॉलिटिकल सेंसरशिप का आरोप लगाया. फिल्म को केरल और तमिलनाडु में भी विरोध का सामना करना पड़ा और तमिलनाडु में इसका प्रदर्शन खराब रहा.

विरोध के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर रही ब्लॉकबस्टर

द केरल स्टोरी को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था लेकिन इके बावजूद, इसने ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की, और यह साल की सबसे ज़्यादा कमर्शियली सफल फिल्मों में से एक बन गई. इसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में टैक्स-फ्री स्टेटस भी किया गया था. बता दें कि इसका अनुमानित बजट करीब 15 से 20 करोड़ रुपये बताया गया था और प्रमोशन जोड़कर ये आंकड़ा 30 करोड़ तक पहुंच गया था. इसके मुकाबले फिल्म ने भारत में करीब 240 से 245 करोड़ नेट और दुनियाभर में लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. .

द केरल स्टोरी ने दो नेशनल अवॉर्ड जीते

यह विवाद इसके थिएटर में चलने के साथ खत्म नहीं हुआ. जब द केरल स्टोरी ने 2025 में 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में दो अवॉर्ड जीते सुदीप्तो सेन के लिए बेस्ट डायरेक्टर और प्रशांतु महापात्रा के लिए बेस्ट सिनेमैटोग्राफी तो पॉलिटिकल रिएक्शन फिर से सामने आए. आशुतोष गोवारिकर की अध्यक्षता वाली फीचर फिल्म जूरी ने इस फैसले का बचाव किया. सिनेमैटोग्राफी अवॉर्ड पर सवालों का जवाब देते हुए गोवारिकर ने एनडीटीवी से कहा था, "एक तो सिनेमैटोग्राफी अवॉर्ड है 'द केरला स्टोरी' में सिनेमैटोग्राफी बहुत साफ़ और असली थी. इसने कभी भी कहानी पर हावी होने की कोशिश नहीं की. तस्वीरें चीज़ों के दायरे में बनाई गई थीं. इसलिए, हमने इसकी तारीफ़ की."

बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जिए जाने पर उन्होंने कहा था, "यह एक मुश्किल टॉपिक है और इसे इतना साफ-साफ बताना कि एक जूरी के तौर पर हमें इसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत महसूस हुई."

द केरल स्टोरी को अवॉर्ड दिए जान की सीएम ने की थी आलोचना

हालांकि, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस सम्मान की आलोचना की, फिल्म को गलत जानकारी का एक उदाहरण बताया और आरोप लगाया कि इसे पहचान देना भारतीय सिनेमा की सेक्युलर परंपरा का अपमान है. विपक्ष के नेता वीडी सतीशन और कांग्रेस MP केसी वेणुगोपाल ने भी ऐसी ही चिंता जताई, और अवॉर्ड प्रोसेस में राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया. जबकि सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों ने पहचान का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया, एक्टर-पॉलिटिशियन प्रकाश राज ने भी जूरी के फ़ैसले की आलोचना की थी.

द केरल स्टोरी 2 पर भी हो रहा विवाद

लगभग तीन साल बाद, इतिहास खुद को दोहराता हुआ लग रहा है. कामाख्या नारायण सिंह द्वारा डायरेक्टेड और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा प्रोड्यूस की गई 'द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' 27 फरवरी, 2026 को रिलीज़ होने वाली है.फिर भी, अपनी पिछली फ़िल्मों की तरह, यह भी सिनेमाघरों में आने से पहले ही विवादों में घिर गई है. सीएम पिनाराई विजयन ने सीक्वल को "झूठा प्रोपेगैंडा" और "ज़हरीला" बताया है. वहीं एक बायोलॉजिस्ट ने केरल हाई कोर्ट में इसकी रिलीज को चैलेंज करने के लिए एक पिटीशन फाइल की है. पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में "बिना किसी बेसिस के पूरे राज्य को बदनाम करने वाले गलत और स्टीरियोटाइपिकल प्रोजेक्शन हैं." फिलहाल केरल हाईकोर्ट ने फैसला आने तक इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है.