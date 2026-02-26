हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
असम में पूर्व PM नेहरू की प्रतिमा गिराई, BJP-RSS कार्यकर्ताओं पर लगे आरोप

असम में पूर्व PM नेहरू की प्रतिमा गिराई, BJP-RSS कार्यकर्ताओं पर लगे आरोप

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Feb 2026 01:21 PM (IST)
असम में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी के मद्देनजर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई हैं, जिसने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया है. जानकारी के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की मूर्ति को गिरा दिया गया है.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 26 Feb 2026 01:21 PM (IST)
