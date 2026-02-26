असम में पूर्व PM नेहरू की प्रतिमा गिराई, BJP-RSS कार्यकर्ताओं पर लगे आरोप

असम में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी के मद्देनजर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई हैं, जिसने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया है. जानकारी के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की मूर्ति को गिरा दिया गया है.