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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में पत्नी की हत्या के आरोपी ने पहाड़ी से कूदकर दी जान...

असम में पत्नी की हत्या के आरोपी ने पहाड़ी से कूदकर दी जान...

पत्नी की हत्या के आरोपी रामानुज गोस्वामी ने कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में पहाड़ी से छलांग लगाकर जान दे दी. आरोपी ने आपसी विवाद के बाद पत्नी की हत्या कर दी थी.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 14 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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पत्नी की हत्या के आरोपी रामानुज गोस्वामी की सोमवार तड़के नारकासुर पहाड़ी से कथित रूप से छलांग लगाने के बाद मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब गोस्वामी को रक्त जांच के लिए हटिगांव से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH) ले जाया जा रहा था.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, करीब 3 बजे गोस्वामी को हटिगांव से काहिलीपाड़ा के रास्ते GMCH ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उसने कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में नारकासुर पहाड़ी से छलांग लगा दी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि गोस्वामी को गोली नहीं मारी गई थी. पहाड़ी से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. बाद में उसका शव बरामद कर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए GMCH के शवगृह में भेज दिया गया.

आपसी विवाद में कर दी थी पत्नी की हत्या 

गोस्वामी को गुवाहाटी के बशिष्ठापुर इलाके में अपनी पत्नी रिया तालुकदार की कथित हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस को संदेह है कि दंपति के बीच हुए विवाद के बाद रिया की हत्या की गई. बताया जा रहा है कि गोस्वामी को अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का संदेह था. रिया का शव अंजलि गृह स्थित तीसरी मंजिल के फ्लैट से बरामद किया गया था. रिया के परिवार द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद हटिगांव पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. 

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दंपति में अक्सर होता था झगड़ा 

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दंपति के बीच अक्सर विवाद होता था. शनिवार को भी फ्लैट से तेज आवाजें सुनाई दी थीं और इसके बाद एक महिला के रोने जैसी आवाज सुनाई देने की बात सामने आई है. स्थानीय निवासियों के अनुसार, उस दौरान केवल गोस्वामी की आवाज सुनाई दे रही थी और वह काफी डरा तथा परेशान नजर आ रहा था.

रिया नूनमती की रहने वाली थी और फैंसी बाजार के एसी मार्केट इलाके में एक बुटीक में काम करती थी.  पुलिस अब रिया की कथित हत्या के साथ-साथ गोस्वामी की पुलिस हिरासत में हुई मौत की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है. मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

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About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है. मेल आईडी- riturajphukan494@gmail.com
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Published at : 14 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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