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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोर्ट फीस देने से कैसे आपको छूट मिल सकती है? वक्फ संस्था से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

कोर्ट फीस देने से कैसे आपको छूट मिल सकती है? वक्फ संस्था से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि वक्फ संस्थाएं राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अदालती शुल्क का भुगतान करने से मुक्त नहीं हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 02 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल्स के सामने होने वाली कार्यवाही में वक्फ संस्थानों को कोर्ट फीस से छूट देने के कानूनी आधार पर सवाल उठाए हैं. सोमवार (1 जून, 2026) को सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में अदालती शुल्क का भुगतान न करने के कारण वक्फ मुकदमों को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा गया था. हाईकोर्ट ने अपने पहले के उस फैसले पर भरोसा किया था जिसमें कहा गया था कि वक्फ संस्थाएं राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अदालती शुल्क का भुगतान करने से मुक्त नहीं हैं. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच के सामने यह याचिका लगी. 

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट एजाज मकबूल ने गुजरात हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती देने वाले अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा. जस्टिस नरसिम्हा ने हालांकि मकबूल से अदालती शुल्क से छूट के दावे के आधार पर सवाल किया. उन्होंने पूछा, 'छूट कैसे मिल सकती है? वह कौन सा कानून है जो आपको अदालती शुल्क से छूट मांगने की अनुमति देता है?'

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एडवोकेट मकबूल ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को विस्तार से जवाब दाखिल करेंगे और अदालत से सुनवाई को सात अगस्त तक स्थगित करने का आग्रह किया. गुजरात हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2025 को वक्फ संस्थानों की ओर से दायर याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया था, जिसमें गुजरात राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें अपर्याप्त अदालती शुल्क के कारण वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया गया था.

कोर्ट ने यह माना कि गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष वक्फ अधिनियम की धारा 83 के तहत शुरू की गई कार्यवाही के लिए अदालती शुल्क के भुगतान से वक्फ संस्थानों को कोई पूर्ण छूट या माफी उपलब्ध नहीं है.

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Input By : PTI
Published at : 02 Jun 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Waqf Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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