पेपर लीक को लेकर सरकार सख्त, NEET, NTA और CBSE एग्जाम को लेकर संसदीय समिति की बड़ी मीटिंग, जानें क्या होगा?
पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार सख्त नजर आ रही है. इसी के मद्देनजर संसदीय स्थायी समिति ने सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह और शिक्षा विभाग के सचिव को तलब किया है.
पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार सख्त नजर आ रही है. इसी के मद्देनजर आज मंगलवार (2 जून) को शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधित संसदीय स्थायी समिति नई दिल्ली में अहम बैठक करेगी. इस बैठक में NEET, NTA और CBSE जैसे परीक्षा मुद्दों की समीक्षा की जाएगी.
संसदीय समिति ने इस मामले में सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह और शिक्षा विभाग के सचिव को तलब किया है. बैठक में ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में सामने आई गड़बड़ियों और इससे 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया पर हुए प्रभावों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी.
मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करेगी संसदीय समिति
सूत्रों के मुताबिक कई परीक्षकों और संबंधित अधिकारियों की ओर से ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आई थीं. इनमें लॉगिन की परेशान और आंसर पुस्तिकाओं के अपलोड में तकनीकी बाधाओं जैसी समस्याएं शामिल बताई जा रही हैं. संसदीय समिति खासकर 12वीं क्लास की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करेगी. इसके अलावा समिति ये भी जानने की कोशिश करेगी कि तकनीकी गड़बड़ियों का छात्रों के परिणामों की समय सीमा और मूल्यांकन की पारदर्शिता पर क्या असर पड़ा है.
सीबीएसई चेयरपर्सन से पूछे जाएंगे सवाल
बता दें कि इस बैठक में सीबीएसई चेयरपर्सन राहुल सिंह से ऑन स्क्रीन मूल्यांकन सिस्टम में आई दिक्कतों इसके समाधान और फ्यूचर में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा जाएगा. साथ ही शिक्षा विभाग के सचिव से भी तकनीकी निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल पूछे जाएंगे.
सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या छात्रों और अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन जाती है. बोर्ड परीक्षा परिणामों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भी समिति की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि बैठक के बाद समिति सीबीएसई को ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में सुधार के अलावा तकनीकी ऑडिट के भी निर्देश दे सकती है. इससे भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन सिस्टम को मजबूत बनाने को लेकर ठोस कदम उठाए जा सकते है.
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Source: IOCL