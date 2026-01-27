India EU Summit 2026 Live: भारत-EU की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, PM मोदी बोले- 'भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा FTA साइन किया'
India EU Summit 2026: भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच 18 सालों से अटकी डील पूरी हो गई है. भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) हो गया है, जिससे करोड़ो भारतीयों को फायदा होगा.
भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का ऐलान किया, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील' कहा जा रहा है. PM मोदी ने कहा कि यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है और इसका सीधा फायदा भारत के उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र और आम लोगों को मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि यह डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करेगी और सर्विस सेक्टर को नया सहारा देगी.
PM मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-EU FTA, भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले साल साइन हुए ट्रेड एग्रीमेंट को भी सपोर्ट करेगा. इससे यूरोप के साथ भारत का कुल व्यापार और मजबूत होगा. इस समझौते का मकसद भारत और EU के बीच दो-तरफा व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देना है. सरकार का मानना है कि इससे निवेश, रोजगार और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे.
भारत और EU के बीच यह समझौता 18 साल से अटका हुआ था, जो अब जाकर पूरा हुआ है. यह 'एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल' भारत की सबसे बड़ी मार्केट ओपनिंग में से एक बन गया है. 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा थे. इस दौरान हाई-लेवल मीटिंग्स हुईं और माहौल बहुत पॉजिटिव बन गया.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ महत्वपूर्ण नया समझौता 140 करोड़ भारतीयों और यूरोपीय नागरिकों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है, जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण है. यह समझौता वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के एक-तिहाई हिस्से को कवर करता है.
हालांकि, कुछ भारतीय इंडस्ट्रीज (जो हाई टैरिफ से प्रोटेक्टेड थीं) को कॉम्पिटिशन बढ़ने से चिंता है. इसलिए ट्रांजिशन पीरियड और सेफगार्ड्स की मांग हो सकती है. यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि भारत और यूरोप के बीच गहरे आर्थिक रिश्ते की शुरुआत है. दुनिया में सप्लाई चेन बदल रही है और भारत-EU का यह समझौता दोनों को मजबूत बनाएगा.
India EU Summit 2026 Live: शांति के लिए बातचीत जरूरी: एंटोनियो कोस्टा
दिल्ली के हैदराबाद हाउस में EU के चीफ एंटोनियो कोस्टा ने कहा, 'हम वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे. भारत और EU करार से स्थिरता का नया दौर आएगा. इस डील से 2 बड़े लोकतंत्र साथ आए हैं. शांति के लिए बातचीत जरूरी है.'
India EU Summit 2026 Live: भारत-EU में समझौता ऐतिहासिक समझौता: एंटोनियो कोस्टा
EU काउंसल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारत दुनिया की सबसे तेज प्रगति करती मेट्रो इकोनॉमी वाला देश है. इस वजह से FTA और ज्यादा ऐतिहासिक बन जाता है, जिससे 200 करोड़ लोगों को फायदा होगा. भारत और यूरोपीय यूनियन भरोसेमंद साझेदार हैं.'
