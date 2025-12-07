जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों ने पूछताछ के लिए एक संदिग्ध चीनी नागरिक को हिरासत में लिया है. सूत्रों ने रविवार को बताया कि एक चीनी नागरिक अभी सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस पोस्ट हुमहामा में वीज़ा नियमों के कथित उल्लंघन और संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध मूवमेंट के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में है.

अजीब इंटरनेट चैटिंग से गहराया शक

सेना ने जब अजीब इंटरनेट चैटिंग पकड़ी तो सिक्योरिटी एजेंसियों को सबसे पहले अलर्ट किया गया, जिसके बाद निगरानी बढ़ा दी गई और आखिरकार विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया. उसकी पहचान हू कांगताई (29) के रूप में हुई है, जो एक चीनी नागरिक है और उसका पासपोर्ट नंबर EL7239333 है.

टूरिस्ट वीजा पर आया था दिल्ली

अधिकारियों के अनुसार, हू 19 नवंबर, 2025 को एक टूरिस्ट वीज़ा पर नई दिल्ली आया था, जिससे उसे वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर सहित केवल कुछ चुनिंदा बौद्ध धार्मिक जगहों पर जाने की इजाज़त थी. हालांकि, स्थानीय निवासियों से अपनी शक्ल का फायदा उठाकर, वह कथित तौर पर 20 नवंबर को लेह एयरपोर्ट पर मौजूद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) काउंटर पर रजिस्टर किए बिना लेह के लिए फ्लाइट पकड़ने में कामयाब हो गया.

अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद वह तीन दिन ज़ांस्कर में रुका, 25 नवंबर को वहां पहुंचा, इस दौरान वह डोल्मा होमस्टे में रुका और हिमालयी इलाके के अलग-अलग मठों और ज़रूरी जगहों पर गया. सूत्रों ने बताया कि जांस्कर के जांगला के पदम पुलिस स्टेशन ने बाद में उससे फ़ोन पर बात की और इलाका छोड़ने का निर्देश दिया क्योंकि पता चला कि उसका वीज़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए वैलिड नहीं था.

इन निर्देशों पर काम करते हुए, हू 29 नवंबर को ज़ांस्कर से चला गया और आगे बढ़ते समय फ्रेंड्स कॉलोनी, बडगाम में रुका, जहां पुलिस की नज़र में आ गया. सूत्रों ने बताया कि बाद में वह 1 दिसंबर को श्रीनगर पहुंचा, जहां खबर है कि वह एक बिना रजिस्ट्रेशन वाले गेस्ट हाउस में रुका.

कई सेंसिटिव जगह का दौरा किया

श्रीनगर में रहते हुए, हू ने कई सेंसिटिव और हाई-प्रोफ़ाइल जगहों का दौरा किया, जिनमें शंकराचार्य हिल्स, हज़रतबल दरगाह, डल झील के किनारे मुगल गार्डन और हरवान में एक बौद्ध धार्मिक स्थल शामिल हैं. यह वह इलाका है, जहां पिछले साल एक एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया था.

अधिकारियों ने कहा कि उसके मोबाइल फ़ोन से मिले डेटा से यह भी पता चला कि वह दक्षिण कश्मीर में अवंतीपुरा के खंडहरों में गया था, जो आर्मी के विक्टर फ़ोर्स हेडक्वार्टर के पास है.

CRPF की तैनाती से जुड़ी जानकारी सर्च की

उसके मोबाइल फ़ोन हिस्ट्री की जांच से पता चला कि उसने घाटी में CRPF की तैनाती से जुड़े इंटरनेट सर्च किए थे और आर्टिकल 370 से जुड़े मटीरियल को भी सर्च किया था, जिसे अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के लिए हटा दिया गया था. अधिकारियों ने आगे कहा कि उसने खुले बाज़ार से एक इंडियन सिम कार्ड खरीदा था.

30 दिसंबर तक है वीजा वैलिड

सूत्रों ने बताया कि उसका वीज़ा, जो 31 अक्टूबर, 2025 को जारी हुआ था और 30 दिसंबर, 2025 तक वैलिड है, लद्दाख और दूसरे सेंसिटिव इलाकों सहित मना, प्रतिबंधित या कैंटोनमेंट इलाकों में यात्रा की इजाज़त नहीं देता है. सिक्योरिटी इनपुट के बाद, बडगाम पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और उसे पुलिस पोस्ट हुमहामा ले आई, जहां अभी कई सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि उसकी यात्रा का सही मकसद और इमिग्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी नियमों के संभावित उल्लंघन का पता लगाया जा सके.

बोस्टन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है

हू ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स में ग्रेजुएशन किया है और दावा किया है कि उन्हें घूमना-फिरना बहुत पसंद है. उसके पासपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूज़ीलैंड, ब्राज़ील, फ़िजी और हांगकांग समेत कई देशों की ट्रैवल हिस्ट्री दिखाई गई है. एक टॉप पुलिस अफ़सर ने हिरासत की पुष्टि की और कश्मीर डॉट कॉम को बताया कि संबंधित एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं और आगे की जांच चल रही है. अधिकारियों के अनुसार हू ने साफ तौर पर वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हू को उसके देश वापस भेज दिया जाएगा.