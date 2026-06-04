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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत वापस आएंगे ललित मोदी? दिया चौंकाने वाला जवाब, बोले- 'मेरे कई दोस्त सत्ता में...'

भारत वापस आएंगे ललित मोदी? दिया चौंकाने वाला जवाब, बोले- 'मेरे कई दोस्त सत्ता में...'

भगोड़े ललित मोदी ने भारत वापसी और कानूनी मामलों को लेकर कहा कि मैं किसी कानून से नहीं भाग रहा हूं. साथ ही कहा कि मेरे कई दोस्त आज सत्ता में हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को फोन कर मदद नहीं मांगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 01:12 PM (IST)
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आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और भगोड़े ललित मोदी ने भारत वापसी और कानूनी मामलों समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की. एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अगर उनके खिलाफ कोई ठोस मामला होता तो वे जरूर अदालत तक पहुंच जाते. इसके अलावा भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर भी ललित मोदी ने सवाल उठाए हैं.

न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में भारत वापसी को लेकर ललित मोदी ने कहा कि मैं किसी कानून से भाग नहीं रहा हूं. अगर मेरे खिलाफ कोई ठोस मामला होता तो 17 साल में जरूर अदालत तक पहुंच चुका होता. उन्होंने आगे कहा कि मेरे खिलाफ आज तक कोई आपराधिक दोष सिद्धि नहीं हुई है. अगर कुछ गलत किया होता तो कार्रवाई हो चुकी होती.

भगोड़े ललित मोदी ने आगे कहा कि मुझे भारत सरकार से नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति से परेशानी है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में सच सामने आने में वर्षों लग जाते हैं. धीमी न्यायिक प्रक्रिया अंपने आप में एक सजा बन जाती है. 

आईपीएल मेरा बच्चा है- ललित मोदी
आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने कहा कि आईपीएल मेरा बच्चा है. सिस्टम मुझे माने या न माने, लेकिन मैं आज भी इस खेल और इस लीग को बेहद करीब से देखता हूं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार और मेरे बच्चे हैं. मेरी वजह से उन्होंने उन परिस्थितियों का सामना किया है, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है.

सत्ता पक्ष से करीबी को लेकर क्या कहा
सत्ता पक्ष से करीबी को लेकर ललित मोदी ने कहा कि मेरे कई दोस्त आज सत्ता में हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को फोन कर मदद नहीं मांगी. मैंने 17 साल में किसी राजनीतिक संपर्क का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया है. उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहता तो कई लोगों को फोन कर सकता था, लेकिन मैंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया.

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Published at : 04 Jun 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Lalit Modi IPL INDIA
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