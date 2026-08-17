CJP वॉलंटियर के पिता की मौत से बंगाल में सियासी घमासान, 8 गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में CJP वॉलंटियर के पिता की मौत के बाद विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि घर पर हुए हमले के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई. मामले को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं.

पुलिस ने इस मामले में रविवार को 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, घटना के पीछे की पूरी वजह और हमले में किसकी भूमिका थी, इसकी जांच अभी जारी है.

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पत्नी की शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी

मृतक की पत्नी हसीना बेगम ने रविवार को इंडास पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में उन्होंने पांच लोगों के नाम बताए हैं और आरोप लगाया है कि करीब 10 से 15 लोगों ने घर पर हमला किया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस अब आरोपों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे.

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान

बांकुरा मामले पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने BJP का किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'यहां भाजपा का कोई संबंध नहीं है. ये सभी अपराधी हैं. उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.' उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि घटना का संबंध दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन से था या नहीं. उनके मुताबिक, दर्ज FIR में BJP का नाम नहीं है और आरोपियों को उपद्रवी बताया गया है. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित के घर पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति का भी जिक्र किया.

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