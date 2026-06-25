धरती हिली, इमारतें गिरीं, वेनेजुएला में भूकंप की तबाही का लाइव मंजर, सामने आए डरावने वीडियो
Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में गुरुवार तड़के भारतीय समयानुसार लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आने से भारी तबाही मच गई.
Venezuela Earthquake: लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में गुरुवार तड़के (भारतीय समयानुसार) लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आने से भारी तबाही मच गई. अधिकारियों और निगरानी एजेंसियों के अनुसार इन भूकंपों से राजधानी कराकास समेत कई क्षेत्रों में इमारतें ढह गईं और व्यापक नुकसान हुआ है. बताया जा रहा है कि यह पिछले 100 वर्षों में वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है.
पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था. इसका केंद्र वेनेजुएला के कैरेबियाई तट पर स्थित तटीय समुदाय मोरोन के पश्चिम में था, जो राजधानी कराकास से लगभग 168 किलोमीटर दूर है. यह भूकंप जमीन से केवल 13 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिसके कारण इसका असर बड़े क्षेत्र में महसूस किया गया.
Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026
40 सेकेंड बाद आया 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका
पहले भूकंप के केवल 40 सेकेंड बाद उसी क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया. दूसरे भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र मोरोन से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित था. लगातार आए इन दो झटकों ने प्रभावित क्षेत्रों में तबाही को और बढ़ा दिया.
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
10 हजार से अधिक मौतों की आशंका
यूएसजीएस ने अपने शुरूआती आकलन में कहा है कि इस आपदा में बड़े पैमाने पर जनहानि और व्यापक नुकसान की संभावना है. एजेंसी के अनुसार मृतकों की संख्या 10 हजार से लेकर 1 लाख तक पहुंच सकती है. यूएसजीएस ने कहा कि भारी जनहानि और व्यापक तबाही की आशंका है तथा यह आपदा बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है.
A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago...👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026
भूकंप के बाद शहर के कई बड़ी इमारतें ढह गई हैं.
WATCH: Magnitude 7.1 earthquake destroys apartment building in Caracas, Venezuela. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/eTVroUH5St— BNO News Live (@BNODesk) June 24, 2026
भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जारी है, जबकि प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है.
Impresionante Venezuela 🇻🇪— Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) June 24, 2026
Imágenes dolorosas en Venezuela
Decenas de edificios colapsaron por el terremoto de 7.1 en el hermano país
Caracas ! pic.twitter.com/GegZt6SWJg
भूकंप आने के बाद शहर की कई घर गिर गए. इस दौरान लोग अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए नजर आए.
Utterly terrifying! 😢— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026
This is during the M7.1 earthquake hit Venezuela today. pic.twitter.com/FK41BFAl8L
भूकंप के बाद अफरातफरी का माहौल रहा. लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए. वहीं, रोड पर खड़ी कुछ कार भी पलट गई.
A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago...👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026