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धरती हिली, इमारतें गिरीं, वेनेजुएला में भूकंप की तबाही का लाइव मंजर, सामने आए डरावने वीडियो

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में गुरुवार तड़के भारतीय समयानुसार लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आने से भारी तबाही मच गई.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 08:23 AM (IST)
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Venezuela Earthquake: लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में गुरुवार तड़के (भारतीय समयानुसार) लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आने से भारी तबाही मच गई. अधिकारियों और निगरानी एजेंसियों के अनुसार इन भूकंपों से राजधानी कराकास समेत कई क्षेत्रों में इमारतें ढह गईं और व्यापक नुकसान हुआ है. बताया जा रहा है कि यह पिछले 100 वर्षों में वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है.

पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था. इसका केंद्र वेनेजुएला के कैरेबियाई तट पर स्थित तटीय समुदाय मोरोन के पश्चिम में था, जो राजधानी कराकास से लगभग 168 किलोमीटर दूर है. यह भूकंप जमीन से केवल 13 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिसके कारण इसका असर बड़े क्षेत्र में महसूस किया गया.

40 सेकेंड बाद आया 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका

पहले भूकंप के केवल 40 सेकेंड बाद उसी क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया. दूसरे भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र मोरोन से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित था. लगातार आए इन दो झटकों ने प्रभावित क्षेत्रों में तबाही को और बढ़ा दिया.

 

10 हजार से अधिक मौतों की आशंका

यूएसजीएस ने अपने शुरूआती आकलन में कहा है कि इस आपदा में बड़े पैमाने पर जनहानि और व्यापक नुकसान की संभावना है. एजेंसी के अनुसार मृतकों की संख्या 10 हजार से लेकर 1 लाख तक पहुंच सकती है. यूएसजीएस ने कहा कि भारी जनहानि और व्यापक तबाही की आशंका है तथा यह आपदा बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है.

भूकंप के बाद शहर के कई बड़ी इमारतें ढह गई हैं.

भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जारी है, जबकि प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है.

भूकंप आने के बाद शहर की कई घर गिर गए. इस दौरान लोग अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए नजर आए.

भूकंप के बाद अफरातफरी का माहौल रहा. लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए. वहीं, रोड पर खड़ी कुछ कार भी पलट गई.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Venezuela Earthquake Caracas Earthquake Moron Earthquake
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