केरल के वायनाड जिले से एक बेहद सनसनीख़ेज़ और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कार में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और तीन बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार के मालिक सजीर ने कथित तौर पर खुद ही कार में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. उस वक्त कार के अंदर उसकी पत्नी और तीन बच्चे भी मौजूद थे. यह घटना मानंदवाड़ी के एरुमाथेरू इलाके की बताई जा रही है.

पुलिस के अनुसार यह मामला सुसाइड पैक्ट का प्रतीत हो रहा है. आग लगने से कार के मालिक सजीर की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी 50 प्रतिशत से ज्यादा जल गई है. तीनों बच्चे भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में चल रहा है.

आर्थिक तंगी का मामला आया सामने

जानकारी के मुताबिक पुलिस को सजीर का एक वीडियो भी मिला है, जिसे उसने कथित तौर पर इस वारदात से पहले रिकॉर्ड किया था. वीडियो में सजीर ने अपनी आर्थिक तंगी का ज़िक्र किया है और वह कहता दिख रहा है कि उसकी मौत का ज़िम्मेदार EC बापू नाम का एक व्यक्ति है. वीडियो में रफीक नाम के एक अन्य व्यक्ति का भी जिक्र किया गया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, सजीर अपने परिवार के साथ पहले EC बापू के घर पहुंचा, जहां उसने अपनी कार उसके घर में घुसा दी. इसके बाद कार के अंदर से पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस घटना के पीछे की असली वजह, वीडियो में लगाए गए आरोप और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की भी बारीकी से पड़ताल कर रही है.

