भारत का एक और मास्टरस्ट्रोक! पाक-सऊदी समझौते के बीच अब खाड़ी से व्यापार करेगा इंडिया, डील कब?

India UAE Relations: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर बातचीत एक बार फिर शुरू होने जा रही है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब भारत हाल ही में यूरोपीय संघ (EU) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ अहम व्यापारिक समझौते कर चुका है.

GCC छह खाड़ी देशों का समूह है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं. पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और इन देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते करीब 5000 साल पुराने हैं. इस समय लगभग 1 करोड़ भारतीय इन देशों में रह रहे हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहे हैं. इस प्रस्तावित समझौते का मकसद है कि सामान और सेवाओं का लेन-देन आसान हो, निवेश बढ़े और नीतियों में स्थिरता आए.

पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौते का भी असर

भारत और GCC के बीच बातचीत ऐसे वक्त में फिर शुरू हो रही है जब इलाके की राजनीति काफी संवेदनशील बनी हुई है. सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ‘सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता’ (SMDA) किया था. यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य तनाव, जिसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ कहा गया, के कुछ महीनों बाद हुआ था. गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी.

UAE और पाकिस्तान के रिश्तों में आई खटास

जहां एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ UAE और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है. UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के कुछ ही समय बाद UAE ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा समझौता रद्द कर दिया.

पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन से जुड़ा यह सौदा इसलिए रोका गया क्योंकि पाकिस्तान किसी स्थानीय साझेदार का नाम तय नहीं कर सका. सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तानी पक्ष ने आखिरी बार पत्र भेजकर साफ जवाब मांगा था, लेकिन UAE ने कहा कि वह अब तक किसी नामित कंपनी की पुष्टि नहीं कर पाया है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करने के बाद से ही UAE और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं.

भारत-UAE की बढ़ती नजदीकियां

UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की हालिया दिल्ली यात्रा ने भारत और UAE के रिश्तों को नई ऊंचाई दी है. उनकी इस छोटी लेकिन अहम यात्रा के कुछ ही घंटों बाद दोनों देशों ने फैसला किया कि वे 2032 तक आपसी व्यापार को दोगुना कर 200 अरब डॉलर तक ले जाएंगे. खाड़ी देशों में UAE और सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं. जानकारों का मानना है कि एक तरफ सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी और दूसरी तरफ भारत के साथ UAE के मजबूत होते रिश्ते यह दिखाते हैं कि खाड़ी देशों की प्राथमिकताएं अब बदल रही हैं.