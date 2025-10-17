हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल हिजाब विवाद... 'हम करेंगे तहे दिल से स्वागत', बोलीं स्कूल की प्रिंसिपल पर छात्रा के माता-पिता ने कहा- हमारी बेटी तनाव में

केरल हिजाब विवाद... 'हम करेंगे तहे दिल से स्वागत', बोलीं स्कूल की प्रिंसिपल पर छात्रा के माता-पिता ने कहा- हमारी बेटी तनाव में

छात्रा के पिता ने कहा कि वह एक स्कूल से बात कर रहे हैं जो उसे दाखिला देने के लिए राजी हो गया है लेकिन हम सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 17 Oct 2025 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

हिजाब विवाद को लेकर चर्चा में आए कोच्चि के पल्लूरुथी स्थित सेंट रीटा हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा है कि वह उस छात्रा का तहे दिल से स्वागत करेंगे, जिसे हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी. हालांकि, छात्रा के माता-पिता ने अपनी बेटी के तनाव में होने का हवाला देते हुए उसका दाखिला किसी और स्कूल में कराने का फैसला किया है जबकि स्कूल का कहना है कि अगर छात्रा नियमों का पालन करती है तो वह इसी स्कूल में पढ़ाई जारी रख सकती है.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते यह स्कूल काफी विवादों में था. यहां आठवीं क्लास की एक छात्रा के पिता ने इस बात पर चिंता जताई थी कि उनकी बेटी को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई. निजी स्कूल प्रबंधन के अधिकारियों ने कहा कि यह उनके नियमों के विरुद्ध है. मामला तब और बिगड़ गया जब राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने जिला शिक्षा अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट मांगी.

छात्रा के पिता नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन मंत्री के सख्त बयान के कारण छात्रा वापस नहीं लौटी. लड़की के माता-पिता अपनी बेटी को वापस भेजने में रुचि नहीं हैं. शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने स्कूल प्रबंधन की ओर से स्थिति से निपटने के तरीके की कड़ी आलोचना की और उस पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया.

पीटीआई के अनुसार छात्रा के पिता ने कहा, 'हिजाब वाली घटना के बाद से मेरी बेटी बहुत तनाव में है. उसने साफ कह दिया था कि वह वहां नहीं जाना चाहती इसलिए हमने उसकी इच्छा का सम्मान करने का फैसला किया है.' उन्होंने बताया कि उन्होंने छात्रा के दाखिले के लिए दूसरे स्कूलों से संपर्क किया है. उन्होंने कहा, 'हम एक स्कूल से बातचीत कर रहे हैं जो उसे दाखिला देने के लिए राजी हो गया है लेकिन हम सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि विवाद शुरू होने के बाद से न तो शिक्षकों और न ही सेंट रीटा स्कूल के प्रबंधन ने परिवार से संपर्क किया है. उन्होंने कहा, 'मेरी बेटी पिछले दो दिन से स्कूल नहीं गई है और स्कूल ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है.'

उन्होंने उकसावे के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, 'सरकार पर जानबूझकर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है. प्रबंधन को राज्य को चुनौती देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाब देना होगा. शिवनकुट्टी के बयान के तुरंत बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने मीडिया को बताया कि वह हाईकोर्ट और उनके कानूनी विशेषज्ञ को मदद के लिए धन्यवाद देना चाहती हैं.

प्रिंसिपल ने कहा, 'हम शिक्षा मंत्री का भी धन्यवाद करना चाहते हैं. हमारा उद्देश्य अपने छात्रों का उत्थान करना है. हम एर्नाकुलम के सांसद हिबी ईडन का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और हमारे विधायक के. बाबू, शॉन जॉर्ज का भी, जो इस मुद्दे के सामने आने पर हमारे पास आए.'

उन्होंने आगे कहा, टअगर छात्रा वापस आती है, तो हम सभी तहे दिल से उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा. हम भारत और केरल की संस्कृति को बनाए रखने के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति प्रदान करते हैं. पाठ्यक्रम के अलावा हम अपने छात्रों को मानवीय मूल्य और मानवता का महत्व भी सिखाते हैं. हम उन्हें पर्यावरण संरक्षण भी सिखाते हैं.' प्रिंसिपल ने कहा, 'कोर्ट के समक्ष कुछ मुद्दे हैं और इसलिए हम हमेशा कानूनी प्रणाली और सरकार का सम्मान करेंगे.'

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 04:52 PM (IST)
Tags :
Kerala BJP Hijab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे ये 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget