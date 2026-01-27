हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karnataka Toll: दोनों पैर गंवा चुके आर्मी कमांडो से टोल पर बदसलूकी, कहा- 'देश के लिए लड़ने वाले सैनिक से...'

Karnataka Toll: कर्नाटक के कुंडापुर सस्थाना टोल गेट पर दोनों पैर गंवा चुके युद्ध पीड़ित सैनिक श्यामराज से टोल कर्मचारियों ने बदसलूकी की है. इस घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हो गया है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के कुंडापुर स्थित सस्थाना टोल गेट पर देश के लिए अपने दोनों पैर गंवा चुके एक वीर सैनिक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. व्हीलचेयर पर चलने वाले इस सैनिक को टोल कर्मचारियों की तरफ से अपमानित किए जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद देशभर में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है.

पीड़ित सैनिक की पहचान श्यामराज के रूप में हुई है, जो केरल के कासरगोड जिले के एदानिरु गांव के रहने वाले हैं. श्यामराज भारतीय सेना की 21 पैरा मिलिट्री यूनिट में कमांडो के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं. वे ऑपरेशन पराक्रम के दौरान घायल हुए थे, जिसमें उन्होंने अपने दोनों पैर देश के लिए कुर्बान कर दिए.

श्यामराज ने बताई अपनी पीड़ा

वीडियो में श्यामराज हिंदी में अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं, 'मैं आर्मी कमांडो श्यामराज हूं. मैंने 21 पैरा मिलिट्री में सेवा दी है. सस्थाना टोल, उडुपी के पास मुझे टोल देने के लिए परेशान किया जा रहा है. मेरे पास टोल छूट से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं. मैं एक युद्ध पीड़ित हूं और आर्मी एक्ट के तहत टैक्स-फ्री हूं. पूरे देश में मैंने किसी भी टोल पर शुल्क नहीं दिया, लेकिन केवल यहीं मुझे जबरन रोका जा रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'क्या आप जानते हैं कि मैं इस व्हीलचेयर पर क्यों बैठा हूं? क्या एक युद्ध पीड़ित का अपमान करना सही है? देश के लिए लड़ने वाले सैनिक से टोल वसूला जा रहा है.'

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पूछा सवाल

श्यामराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी सवाल करते हुए कहा कि एक सैनिक को, जो पूरी तरह से टोल शुल्क से मुक्त है, इस तरह रोका जाना बेहद शर्मनाक है. इस मामले पर सस्थाना टोल गेट के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें इस छूट की जानकारी नहीं थी और वे अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे थे.हालांकि, सैनिक श्यामराज ने इस पर कड़ा जवाब देते हुए कहा, 'अगर आपके घर में भी कोई सैनिक होता, तो आपको हमारा दर्द समझ में आता. हम खुशी से व्हीलचेयर पर नहीं बैठे हैं.' यह वीडियो सामने आने के बाद टोल कर्मचारियों के रवैये को लेकर भारी नाराज़गी जताई जा रही है. सोशल मीडिया पर लोग टोल प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Published at : 27 Jan 2026 12:31 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

