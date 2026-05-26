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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में बदलेगा CM? राहुल गांधी के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया-DK, बढ़ी सियासी हलचल

कर्नाटक में बदलेगा CM? राहुल गांधी के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया-DK, बढ़ी सियासी हलचल

कर्नाटक में लीडरशिप में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज एक अहम बैठक में शामिल होंगे. इसमें राहुल गांधी भी रहेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 26 May 2026 02:15 PM (IST)
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कर्नाटक में कांग्रेस लीडरशिप में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार (26 मई) को कांग्रेस आलाकमान के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे. मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य पार्टी नेता मौजूद रहेंगे.

क्या बोले सिद्धारमैया?

मीटिंग के एजेंडे के बारे में सिद्धारमैया ने मीडिया से कहा, 'हाई कमान ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं आया हूं. मुझे बैठक का विषय नहीं पता है. वेणुगोपाल जी ने मुझे बैठक के लिए आमंत्रित किया था और मैं आ गया हूं.'

मीटिंग में शामिल होंगे डीके शिवकुमार

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मीटिंग के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'कर्नाटक भवन जा रहा हूं और बैठक में भाग लूंगा.' उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी. वहीं, खरगे ने भी कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन और कर्नाटक लीडरशिप के साथ बैठक के एजेंडे से संबंधित सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया.

मीटिंग का क्या होगा एजेंडा?

कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने इस मीटिंग के एजेंडे के सवाल पर कहा कि इसकी जानकारी केवल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ही है और बैठक के बाद ही इसके बारे में विस्तार से पता चल पाएगा. उन्होंने कहा, 'किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है. यह आगामी राज्यसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव के बारे में हो सकता है. मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है. सिर्फ राहुल गांधी को ही इसकी जानकारी है. जब मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा.'

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कर्नाटक के विधायक सी पुत्तरंगशेट्टी ने भी कहा कि लीडरशिप में बदलाव करने का फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास है. उन्होंने कहा,  'यह होगा या नहीं, यह हाईकमान का मामला है. मैं शुरू से ही सिद्धारमैया का शिष्य रहा हूं. सिद्धारमैया अभी मुख्यमंत्री हैं. कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं है. हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है.'

दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया-डीके शिवकुमार

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया सोमवार (25 मई)  शाम को लीडरशिप में बदलाव की चर्चा के बीच नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन पहुंचे. डीके शिवकुमार भी इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली आ चुके हैं. ये विचार-विमर्श संभावित मंत्रिमंडल परिवर्तन और पार्टी के आंतरिक समीकरणों को लेकर चल रही अटकलों के बीच हो रहा है.

क्या कर्नाटक में बदलेगा नेतृत्व? कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे सिद्धारमैया, DK शिवकुमार बोले- लिख के ले लो...

Published at : 26 May 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Karnataka News RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE
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