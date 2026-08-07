सत्ता का प्रभावी ढंग से..., PM मोदी की 45 सांसदों से मुलाकात, ब्रेकफास्ट पर दिया ये मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (7 अगस्त 2026) को शिवसेना, एनसीपीआई (NCPI), एनसीपी (अजित पवार) की पार्टी के सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की. प्रधानमंत्री ने जिन सांसदों से मुलाकात की उसमें शिवसेना के 7, NCPI के 20, अजित पवार की NCP के 2 और उपेंद्र कुशवाहा समेत करीब 45 सांसद शामिल थे. इस दौरान पीएम ने कहा कि पूरा NDA एक परिवार है. उन्होंने सांसदों से कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता का प्रभावी ढंग से उपयोग करें.

संसदीय क्षेत्र में लोगों की समस्याएं जानें: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य को लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क करें. उन्होंने हर सांसद से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनका हालचाल जाना. प्रधानमंत्री ने धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबाळकर के योगाभ्यास के बारे में भी जानकारी ली. पीएम ने कहा कि अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत अच्छी रही तभी दे की सेवा कर सकेंगे. उन्होंने सभी सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में गरीब, मजदूर, किसान सबसे मिलें और सबकी समस्या जानें.

पार्टी लाइन का पालन करें: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सांसदों को पार्टी लाइन का पालन करने और हर मुद्दे पर शांतिपूर्वक अपने विचार रखने की सलाह दी. पीएम मोदी ने कहा, 'सदन के भीतर की चिंता को बाहर न ले जाएं. क्योंकि कभी-कभी सदन में ऐसा माहौल बन जाता है जिससे चिंता पैदा होती है इसलिए इसे अपने साथ न ले जाएं. गुस्से में बोलने या चिल्लाने की भी कोई जरूरत नहीं है. आप सभी पार्टी की नीति जानते हैं और आपको हर मुद्दे पर शांतिपूर्वक अपने विचार रखने चाहिए.'

बागी TMC सांसद और NCPI नेता काकोली घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात पर कहा, 'हम लोग उनका ज्ञान देखकर अभिभूत हैं. उन्होंने हमें स्वीकार किया और कहा कि जो लोग 20 साल से NDA में हैं या जो लोग 1 साल से गठबंधन में हैं, सभी हमारा परिवार है. उन्होंने हमें अच्छा संदेश दिया है कि तरक्की के लिए हम सभी एक साथ काम करेंगे.'

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