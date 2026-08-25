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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग

'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग

कर्नाटक में एसआईआर के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखते हुए मांग की है. इसके अलावा उन्होंने इससे जुड़े आंकड़ों को चिंताजनक बताया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Aug 2026 06:26 PM (IST)
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कर्नाटक में एसआईआर (SIR) के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सवाल उठाए हैं. राज्य में चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है. इसी बीच जो आंकड़े सामने आए हैं, उसपर मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा है. 

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, 'कर्नाटक में एसआईआर के आंकड़ों की स्थिति बेहद ही चिंताजनक सामने आई है. 1.08 करोड़ से ज्यादा वोटरों को ASDDO के तौर पर मार्क किया गया है. साथ ही लगभग 43 लाख वोटर्स को लॉजिकल गड़बड़ियों के लिए नोटिस भेजे जाने हैं. मैंने सीईसी ज्ञानेश कुमार से ये कदम उठाने का अनुरोध किया है.'

चुनाव आयुक्त से की कर्नाटक के सीएम ने पत्र में मांग

डीके शिवकुमार ने बिंदुवार सवाल उठाते हुए कई मांग करते हुए कहा कि दावे और आपत्तियों के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए, ताकि ड्राफ्ट रोल से छूटे हुए असली वोटरों के दावे दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. सीईओ को निर्देश दिया जाए कि वे तय प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू करें, इसमें ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाएं और शहरी इलाकों में वार्ड कमिटी की बैठकें शामिल हों. इनका पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जाए. 

उन्होंने कहा, 'लॉजिकल गड़बड़ियों और 2002 के रोल से लिंक न होने के कारण नोटिस पाने वाले वोटरों को दिया गया समय बढ़ाया जाए. हर वोटर को जवाब देने और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कम से कम 3-4 हफ्ते मिलने चाहिए.'

उन्होंने कहा, दावों, 'आपत्तियों और आवदेनों की ज्यादा से ज्याद संख्या को संभालने और गलतियों एवं अनुचित तरीके से नाम  हटाने की घटनाओं को रोकने के लिए ERO और जरूरत पड़ने पर डीईओ की संख्या बढ़ाई जाए.'

इसके अलावा कर्नाटक सीएम ने कहा, 'आवाजाही, गरीबी, डॉक्यूमेंट्स की कमी या जानकारी का अभाव वोटिंग के अधिकार से वंचित होने का कारण नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि मकसद एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना होना चाहिए, जो सटीक और भरोसेमंद हो. इसके अलावा सबसे बढ़कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी असली वोटर लिस्ट से बाहर न रहे.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 25 Aug 2026 06:26 PM (IST)
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