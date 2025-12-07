पति की दूसरी शादी रोकने के लिए कराची की महिला ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, क्या है पूरा मामला?

Pakistani Woman Appeals to PM Modi: पाकिस्तान की रहने वाली निकिता नागदेव नाम की महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उनके भारतीय मूल के पति विक्रम नागदेव दूसरी शादी करने जा रहे हैं. निकिता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें वह न्याय की अपील कर रही हैं. इस मामले ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों और कानूनी विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है.

2020 में हुई थी दोनों की शादी

निकिता नागदेव कराची की रहने वाली हैं. उनकी शादी 26 जनवरी 2020 को पाकिस्तान में विक्रम नागदेव से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी. विक्रम कई सालों से भारत के इंदौर में लंबे समय के वीजा पर रह रहे हैं. शादी के ठीक एक महीने बाद, 26 फरवरी 2020 को वे निकिता को भारत लेकर आए, लेकिन निकिता के मुताबिक, भारत आने के कुछ ही समय बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ गया.

वीजा का बहाना बनाकर पाकिस्तान छोड़ दिया- निकिता

निकिता का दावा है कि 9 जुलाई 2020 को विक्रम ने वीजा की दिक्कतों का हवाला देते हुए उन्हें अटारी बॉर्डर पर छोड़ दिया और कहा कि वह अभी भारत में नहीं रह सकतीं. निकिता को मजबूरन पाकिस्तान लौटना पड़ा. उन्होंने कई बार विक्रम से वापस बुलाने की अपील की, लेकिन विक्रम ने कोई प्रयास नहीं किया.

निकिता के मुताबिक, शादी के बाद विक्रम का व्यवहार बदल गया था. वह बताती हैं कि उन्हें पता चला कि विक्रम का किसी रिश्तेदार के साथ संबंध है. जब उन्होंने ससुरालवालों से शिकायत की तो उन्हें यही कहा गया, पुरुषों के ऐसे संबंध होते हैं. इससे निकिता बहुत आहत हुईं.

पति के दूसरी शादी का खुलासा

कराची लौटने के बाद निकिता को पता चला कि विक्रम भारत की एक महिला से दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है. यह जानकर वह टूट गईं और उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया. उन्होंने इस साल 27 जनवरी को लिखित शिकायत दर्ज कराई कि शादी के बावजूद विक्रम दूसरी शादी की कोशिश कर रहे हैं.

इस मामले को पाकिस्तान के सिंध पंच मध्यस्थता और कानूनी केंद्र में भी उठाया गया. दोनों पक्षों को नोटिस भेजे गए और सुनवाई भी हुई, लेकिन समझौता नहीं हो सका. केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया कि चूंकि दोनों ही पति-पत्नी भारतीय नागरिक नहीं हैं, इसलिए यह मामला पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है. साथ ही, विक्रम को पाकिस्तान वापस बुलाने की सिफारिश की गई.

इंदौर सोशल पंचायत ने भी सिफारिश की

निकिता ने इस साल मई में इंदौर सोशल पंचायत से भी सहायता मांगी. वहां की समिति ने भी यह सुझाव दिया कि विक्रम को पाकिस्तान जाकर मामले को सुलझाना चाहिए. इंदौर के जिला मजिस्ट्रेट आशीष सिंह ने पुष्टि की है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पूरी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

निकिता अपने वीडियो में कहती हैं कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो कई महिलाएं न्याय व्यवस्था पर भरोसा खो देंगी. उन्होंने कहा कि कई लड़कियां ससुराल में अत्याचार का सामना करती हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता.